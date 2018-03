Neste sábado teve grito de campeão! O Templários e o Tornados ergueram as taças da Copa ABC e da Copa RMC, respectivamente, após vencerem rivais. O Templários se ergueu contra seu vizinho ABC por 19 x 10, enquanto o Tornados atropelou o Jaguars, 76 x 07.

Nos campeonatos das federações, teve muita emoção também. Na Série A de São Paulo, o Pasteur venceu a primeira em 2018 passando por duros 8 x 5 sobre o SPAC, em clássico paulistano, ao passo que o Jacareí seguiu firme na liderança com um 41 x 00 sobre o Rio Branco.

No Paraná, o pontapé inicial do estadual foi de vitória larga para o favorito Curitiba, que colocou 63 x 00 sobre o Pé Vermelho, em Londrina.

Já no Mineiro, a primeira rodada movimentou o Grupo Metropolitano, com o BH Rugby se impondo sobre o Nova Lima, 58 x 07, enquanto o Inconfidência venceu no detalhe o Trinca Ferro por 15 x 14.

No interior paulista ainda rolou a segunda rodada da Copa Central, com triunfo do São Carlos por 26 x 10 sobre Piracicaba e com imposição do Ribeirão Preto sobre o Locomotiva de Araraquara, 63 x 13, para manter São Carlos e Ribeirão na luta pelo título.

Campeonato Paulista Série A – semana 3

Dia 10/03/2018 às 15h00 – SPAC 05 x 08 Pasteur

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Victor Hugo Barboza e Murilo Bragotto

4º árbitro: Fernanda de Lima

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 10/03/2018 às 15h00 – Jacareí 41 x 00 Rio Branco

Árbitro: Xavier Vouga

Auxiliares de linha: Cauã Ricardo e Raphael Santana

4º árbitro: Stephanie Pflamminger

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Jacareí Jacareí 10 2 2 0 0 2 0 86 7 79 Poli São Paulo 5 1 1 0 0 1 0 47 10 37 Pasteur São Paulo 5 2 1 0 1 0 1 27 25 2 São José São José dos Campos 4 1 1 0 0 0 0 20 19 1 SPAC São Paulo 4 2 0 1 1 1 1 34 37 -3 Band Saracens São Paulo 3 1 0 1 00 1 0 29 29 0 Templários São Bernardo do Campo 0 1 0 0 1 0 0 7 45 -38 Rio Branco São Paulo 0 2 0 0 2 0 0 10 88 -78

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º ao 4º colocado = Classificação às Semifinais;

- 7º colocado = Repescagem de Rebaixamento/Promoção contra o vice campeão do Paulista B;

- 8º colocado = Rebaixamento

Campeonato Paranaense – 1ª rodada

Dia 10/03/2018 às 15h00 – Pé Vermelho 00 x 63 Curitiba

Local: Aterro do Lago Igapó – Londrina, PR

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Curitiba

Curitiba 5 1 1 0 0 1 0 63 0 63 Lobo Bravo

Guarapuava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pé Vermelho

Londrina 0 1 0 0 1 0 0 0 63 -63

Campeonato Mineiro – 1ª rodada

Dia 10/03/2018 às 15h00 – BH Rugby 58 x 07 Nova Lima

Local: UniBH – Belo Horizonte, MG

Dia 10/03/2018 às 15h00 – Inconfidência 15 x 14 Trinca Ferro

Local: Estádio Municipal Ailton de Oliveira – Ribeirão das Neves, MG

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo Metropolitano BH Rugby

Belo Horizonte 5 1 1 0 0 1 0 58 7 51 Inconfidência

Belo Horizonte 4 1 1 0 0 0 0 15 14 1 Trinca Ferro

Lagoa Santa 1 1 0 0 1 0 1 14 15 -1 Nova Lima

Nova Lima 0 1 0 0 1 0 0 7 58 -51 Grupo Sul JF Imperadores

Juiz de Fora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Liga das Montanhas Poços de Caldas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varginha Varginha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grupo Triângulo Frutal Frutal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Uberlândia

Uberlândia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Copa ABC – 3ª rodada

Dia 10/03/2018 às 10h00 – Templários 19 x 10 ABC

Local: Centro Ouro Fino Paulista (Rodovia Índio Tibiriçá, 2972) – Ribeirão Pires, SP

Dia 10/03/2018 às 13h00 – Iguanas 22 x 12 Armada

Local: Centro Ouro Fino Paulista (Rodovia Índio Tibiriçá, 2972) – Ribeirão Pires, SP

Classificação final: 1 Templários, 2 Armada, 3 ABC, 4 Iguanas;

Copa RMC – 3ª rodada

Dia 10/03/2018 às 14h00 – Wallys 57 x 35 Cougars

Local: Listradão – Campo do IAC – Jundiaí, SP

Dia 10/03/2018 às 15h45 – Tornados 76 x 07 Jaguars

Local: Listradão – Campo do IAC – Jundiaí, SP

Classificação final: 1 Tornados (campeão), 2 Jaguars, 3 Wallys, 4 Cougars;

Copa Central – 2ª rodada

Dia 10/03/2018 às 13h00 – Piracicaba 10 x 26 São Carlos

Local: ESALQ – Piracicaba, SP

Dia 10/03/2018 às 15h00 – Ribeirão Preto 63 x 13 Locomotiva Araraquara

Local: ESALQ – Piracicaba, SP

Copa Caipira – 2ª rodada

Dia 11/03/2018 às 13h00 – Mogi x Pinda

Local: Clube Vila Santista – Mogi das Cruzes, SP

Dia 11/03/2018 às 15h00 – Taubaté x Tatuapé

Local: Clube Vila Santista – Mogi das Cruzes, SP

CISISP – Circuito de Sevens Feminino do Interior de São Paulo – 1ª etapa

Dia 11/03/2018 às 08h00 – Participantes: Wallys, Mogi Mirim, Encarnadas Piracicaba, Lenks Sorocaba, Tornados Indaiatuba e Locomotiva Araraquara

Local: Currupira – Jundiaí, SP

MS Sevens – Circuito de Sevens do Mato Grosso do Sul – 1ª etapa

Dia 10/03/2018 – participantes: Mirmidões São Gabriel, Guaicurus Três Lagoas, Corumbá, Dourados e Macaju

Local: São Gabriel do Oeste, MS

Amistosos

Dia 10/03/2018 às 11h00 – Poli x São Bento

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 10/03/2018 às 12h00 – BH Rugby x Alpha – Sevens Feminino

Local: UniBH – Belo Horizonte, MG

Dia 10/03/2018 às 14h00 – Piratas Americana x Halley Campinas – M18

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Dia 10/03/2018 às 14h00 – Uberlândia 29 x 27 Tucanos

Local: Ninho do Carcará – Parque do Sabiá – Uberlândia, MG

Dia 10/03/2018 às 13h40 e às 15h40 – Uberlândia x Tucanos – Juvenil Sevens Local: Ninho do Carcará – Parque do Sabiá – Uberlândia, MG

Dia 10/03/2018 às 14h40 e às 16h00 – Uberlândia x Tucanos – Feminino Sevens Local: Ninho do Carcará – Parque do Sabiá – Uberlândia, MG

Dia 11/03/2018 – Triangular de Sevens Feminino

13h45 – Taubaté x Tatuapé

14h45 – Mogi x Tatuapé

15h45 – Mogi x Taubaté

Local: Clube Vila Santista – Mogi das Cruzes, SP