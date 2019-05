O Paulista C 2019 vem sendo um dos mais equilibrados das últimas temporadas! Nesta semana tivemos a terceira troca de líder da tabela com o Ribeirão alcançando pela primeira vez o topo após sua terceira vitória seguida, deixando para trás o Wallys por 3 pontos.

O Ribeirão recebeu em casa o União, que buscava sua primeira vitória no seu segundo jogo fora de casa, e teve um certo trabalho para conseguir converter a vantagem de mandar o jogo em casa. O primeiro tempo muito disputado, com ambas as equipes minando as oportunidades de ataque do adversário, terminou com um try para cada, com a vantagem da conversão por parte do Ribeirão: 7×5. No segundo tempo, a história foi bem parecida, mas com o segundo try do ponta Gabriel Braz na partida, o Ribeirão conseguiu dar números finais à partida, terminando em 21×10 e de quebra desbancar o Wallys e assumir a ponta da tabela com 13 pontos na primeira colocação.

Cougars e FEA tiveram o privilégio de realizar o jogo em exelentes condições de clima e campo em Vinhedo, casa dos Cougars. Pelo menos essa era a premissa antes da partida. No exato instante do apito inicial, a chuva forte começou e parece que não espantou os felinos da casa, que se impuseram logo de cara aos 3 minutos de jogo com o try de Gabriel Valbon, capitalizando a posse de bola desde o início. A chuva atrapalhava os planos da FEA que não conseguia acertar passes e chutes, cedendo a posse de bola para o Cougars que conseguiu marcar mais duas vezes antes do intervalo.

A chuva parou e a FEA gostou! Com o clima, a FEA começou uma reação que incendiou a partida, logo com 1 minuto da segunda etapa, com o try do pilar Lorenzo Cocenza, seguido logo depois de um dos trymen da divisão, Maurício Zotarelli, mostrando a força dos forwards. Com o placar por 19×17 a favor do time da casa, o momento crucial veio após muita pressão da FEA, um erro de handling armou o contra ataque para o Cougars conseguir dar números finais ao jogo, encerrando por 26×17, a segunda vitória no campeonato.

No único jogo realizado no domingo, o Iguanas aproveitou o campo do CT João do Pulo para se impôr diante do Mogi e produzir o placar mais elástico da rodada, vencendo por 47×12. O grande destaque da partida, assim como foi na última rodada, foi o ponta Lucas Alcino que conseguiu marcar nada menos do que 4 tries no jogo, dois em cada período e conseguiu virar o artilheiro isolado em número de tries do Paulista C, além de ajudar o Iguanas a alcançar a terceira colocação no campeonato, antes ocupada pela FEA, que cai para sexta colocação.

Próxima rodada, Jequitibá recebe o Mogi, situação complicada para ambas as equipes que buscam a primeira vitória no campeonato, enquanto o Cougars terá o Wallys pela frente e tentar embolar ainda mais o Paulista C.

Campeonato Paulista Série C – Semana 6

Dia 18/05/2019 às 14h – Cougars 26 X 17 FEA

Árbitro: Lucas Saccomanno

Auxiliares de linha: Marcos Saccomanno e Cíntia Saccomanno

4º árbitro: Franciele dos Santos

Local: Campo do Planalto – Vinhedo, SP

Dia 18/05/2019 às 15h – Ribeirão Preto 21 X 10 União

Árbitro: Ricardo Marzano

Auxiliares de linha: Guilherme Wadt e Marcela Coffacci

4º árbitro:

Local: Centro Universitário Moura Lacerda – Ribeirão Preto, SP

Dia 19/05/2019 às 11h – Iguanas 47 X 12 Mogi

Árbitro: Marcos Saccomanno

Auxiliares de linha: Lucas Saccomanno e Raíssa Alexia

4º árbitro: Cíntia Saccomanno

Local: C.E. João do Pulo – São José dos Campos, SP

Classificação

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Ribeirão Preto Ribeirão Preto 13 3 3 0 0 1 0 78 51 27 Wallys Jundiaí/Louveira 10 3 2 0 1 2 0 119 40 79 Iguanas São José dos Campos 10 3 2 0 1 2 0 107 68 39 Cougars Vinhedo 10 3 2 0 1 2 0 75 67 8 Rio Preto Rio Preto 9 2 2 0 0 1 0 53 26 27 FEA São Paulo 6 3 1 0 2 2 0 63 74 -11 Jequitibá Campinas/Paulínia 1 2 0 0 2 0 1 31 81 -50 União São Paulo 0 2 0 0 2 0 0 24 76 -52 Mogi Mogi das Cruzes 0 3 0 0 3 0 0 36 103 -67

Vitória = 4 pontos

Empate = 2 pontos

Derrota = 0 pontos

Marcar 4 ou mais tries no jogo = 1 ponto

Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto



1º ao 4º colocados = Semifinais

9º colocado = Repescagem de Rebaixamento contra o vice do Paulista D

10º colocado = Rebaixamento direto