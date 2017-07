A divisão de Desenvolvimento do Rugby Paulista vai vivendo seus momentos decisivos na fase de classificação, e a briga por um lugar entre as oito melhores equipes vai esquentar. No grupo A, o único jogo da rodada colocou o time B do SPAC diante do Barueri, e os alvicelestes não decepcionaram vencendo por contundentes 60 a 19, alçando o tradicional clube para a vice-liderança do grupo. Com três rodadas ainda por jogar, cinco clubes são separados por apenas seis pontos, e tudo indica que os finalistas serão conhecidos somente na última rodada.

No grupo B, a situação é completamente oposta, com três equipes já classificadas. Nesse fim de semana, foi a vez de Ribeirão Preto e Piracicaba carimbarem o passaporte para a fase final, com vitórias sobre o lanterna Mogi Mirim e São Roque respectivamente. Enquanto o time de Ribeirão conquistou uma ampla margem, o Piracicaba suou para arrancar a vitória e ainda cedeu um importante ponto de bonificação ao time da casa, que abriu quatro pontos para o Mogi, seu adversário direto pela vaga remanescente.

Na próxima semana, dois jogos movimentam o grupo A. Em Jacareí, o time da casa coloca seu time B em campo contra o SPAC B, e o vitorioso pode sair com a liderança provisória do grupo. Também no Vale, na vizinha Taubaté, o time homônimo joga sonhando em manter suas remotas chances de classificação encarando o Iguanas de São José dos Campos.

Campeonato Paulista de Desenvolvimento

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dia 29/07/2017 às 13h30 – SPAC Desenvolvimento 60 X 19 Barueri

Árbitro: Mariana Wyse

Auxiliares de linha: Aline Thomaz e Luiz Dantas

4o árbitro: Nayara Lima

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 29/07/2017 às 15h – Mogi Mirim 19 X 56 Ribeirão Preto

Árbitro: Gabriel Perri

Auxiliares de linha: Rodrigo Vicentim e Fernanda Lima

4o árbitro: Erika Weiss

Local: Mogi Mirim – São Paulo, SP

Dia 30/07/2017 às 10h30 – São Roque 16 X 22 Piracicaba

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: João Pantano e Rafael Nichioka

4o árbitro: Gabriel Bounous

Local: São Roque, SP

Classificação



Clube Cidade Jogos Pontos Lyon Lyon 30 117 Bayonne Bayonne 30 86 Aurillac Aurillac 30 81 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 30 78 Colomiers Colomiers 30 78 Béziers Béziers 30 77 Perpignan Perpignan 30 73 Biarritz Biarritz 30 64 Bourgoin* Bourgoin-Jallieu 30 62 Albi Albi 30 62 Narbonne Narbonne 30 60 Montauban Montauban 30 58 Tarbes* Tarbes 30 53 Carcassonne Carcassonne 30 49 Dax Dax 30 48 Provence Aix-en-Provence 30 46 *Tarbes e Bourgoin penalizados com rebaixamento por problemas financeiros

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- 1º lugar: promoção ao Top 14

- 2º ao 5º lugares: mata-mata de promoção ao Top 14

- 15º e 16º lugares: rebaixamento







Tucanos vence e se classifica na Série C

O Tucanos recebeu o Jequitibá na disputa isolada da Série C nesse fim de semana e conquistou sua sétima vitória na competição, igualando-se à Engenharia Mackenzie com 35 pontos na liderança. O triunfo por 42 a 14 garantiu matematicamente o clube de São João da Boa Vista, assim como os Engenheiros, que mesmo sem entrar em campo, não podem mais ser alcançados pelo quinto colocado da tabela, o próprio Jequitibá. A FEA, em sexto e com um jogo a menos, pode chegar aos mesmos 35 pontos, mas fica atrás no critério de desempate.

Assim, as últimas rodadas vão pegar fogo, com seis times separados por apenas 7 pontos brigando diretamente pelas duas vagas finais (União, Armada, Jequitibá, FEA, Piratas e Jaguars) e outros três na briga para fugir da degola (Medicina, Tatuapé e Alto Tietê). A próxima rodada terá quatro jogos, com destaque para o duelo entre União e Armada, 3o e 4o colocados respectivamente, que podem dar um passo importante rumo às finais. FEA e Piratas tem duelos teoricamente mais fáceis contra Tatuapé e Medicina, mas a apreensão por se manter vivo na divisão pode tornar o jogo mais equilibrado assim como o confronto entre Jaguars e Alto Tietê.

O Jequitibá retorna somente no dia 12 de agosto em partida importante contra o Piratas, enquanto o Tucanos joga somente no dia 19 contra o Armada.

Dia 29/07/2017 às 15h – Tucanos 42 X 14 Jequitibá

Árbitro: João Pantano

Auxiliares de linha: Mauro Paccagnella e Luiz Henrique

4o árbitro: Mirko Weber

Local: CSU Durval – São João da Boa Vista, SP

Classificação



Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP T Engenharia Mackenzie São Paulo 35 7 7 0 0 7 0 307 74 233 0 Tucanos São João da Boa Vista 35 8 7 0 1 7 0 321 115 206 0 União São Paulo 19 6 4 0 2 3 0 114 117 -3 0 Armada Praia Grande 17 6 3 0 3 4 1 244 145 99 0 Jequitibá Campinas 17 7 3 0 4 5 0 210 217 -7 0 FEA São Paulo 15 6 3 0 3 1 2 112 149 -37 0 Piratas Americana 14 6 3 0 3 2 0 104 188 -84 0 Jaguars Jaguariúna 12 6 2 0 4 3 1 205 181 24 0 Alto Tietê Mogi das Cruzes 8 6 1 0 5 2 2 109 189 -80 0 Tatuapé São Paulo 5 6 1 0 5 1 0 63 201 -138 0 Medicina São Paulo 4 6 1 0 5 0 0 64 277 -213 0

Foto por Daniel Venturole/Portal do Rugby