Ficou para a última rodada a definição do campeão do Campeonato Paulista Série D de 2018. O Rio Preto precisava da vitória e contava com um tropeço do Ribeirão Preto para celebrar seu título depois do tropeço na rodada anterior, mas o Ribeirão venceu e agora tem tudo a seu favor para levar o título na última semana da competição. Devido o rebaixamento do União Rugby Alphaville, o que está certo é a classificação das duas equipes para a Série C em 2019, premiando duas boas campanhas na temporada.

Mas o Piracicaba ainda nutria chances de classificação, e foi com tudo para cima do Ribeirão, em jogo muito equilibrado em seus domínios. As equipes já conhecem muito bem seu jogo e se anularam em boa parte do primeiro tempo, deixando os vinte minutos finais do primeiro tempo eletrizantes, com Arthur e Ciro trocando penais aos 19′ e 26′ minutos. A virada do Piracicaba veio com João Dumbra no minuto seguinte, mas Eder levaria a igualdade ao marcador antes do intervalo.

O segundo tempo contou com a mesma tônica do primeiro, passando a primeira metade com alternância de posse e nas oportunidades de pontuar, e o Pira perdeu a chance de voltar à liderança após a exclusão de Artero pelo lado do Ribeirão, que mesmo desfalcado por 10 minutos, virou com Marcelo Danesin. A pequena vantagem manteve o time ligado na defesa e não permitiu a virada do adversário, e scrum fruto de muita pressão no jogo de chute sobre o time da casa resultou na bola limpa para a linha trabalhar e encontrar Monte na ponta para decretar a virada e selar a vitória.

Em Taubaté, o Rio Preto venceu sem dificuldades no encerramento de sua campanha, com Muryel abrindo o placar aos 2′ com penal, e o conjunto de avançados dos visitantes mostrou sua força, cruzando o ingoal com Edivaldo Scamardi e Christian Martins (duas vezes) anotando três tries e o centro Roberto Lima fechando o primeiro tempo com vantagem tranquila. Rômulo tentou recolocar o Taubaté no jogo com dois penais, mas Muryel voltou a acertar o pé e manteve o controle do placar e Scamardi guardou seu segundo try do dia para assegurar a vitória e o acesso à Série C.

- Continua depois da publicidade -

Na última rodada, o Ribeirão Preto recebe o lanterna Taubaté e precisa de uma vitória simples para levar o título inédito (leva vantagem no critério de desempate, que é o confronto direto), enquanto o Pinda recebe o Piracicaba e precisa de uma vitória com ponto bônus se quiser roubar o terceiro posto da classificação geral.

Campeonato Paulista D – Semana 10

Dia 06/10/2018 às 15h – Taubaté 09 X 42 Rio Preto

Árbitro: Lucas Saccomanno

Auxiliares de linha: Raphael Gentile e Stephanie Pflamminger

4º árbitro: Camila Marianno

Local: SESI – Taubaté, SP

Dia 06/10/2018 às 15h – Piracicaba 10 X 24 Ribeirão Preto

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Tomás de Goycochea e Gabriel Perri

4º árbitro: Marcela Coffacci

Local: Parque Pompeia – Piracicaba, SP