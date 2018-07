Em Pindamonhangaba, os Leões do Vale abrem o segundo turno enfrentando o líder Ribeirão Preto buscando sua segunda vitória na competição e devolver a derrota na casa do adversário por 52 a 7, apesar do clube não possuir mais chances de título.

Em Piracicaba, a tradicional agremiação da casa vem embalada depois da sequência de vitórias no Vale do Paraíba e faz sua partida mais importante do ano, diante do Rio Preto, para entrar de vez na briga pelo título da divisão. Será o terceiro encontro das equipes em campeonatos oficiais, e até agora, a série está empatada com uma vitória para cada lado, em seus respectivos domínios. Os visitantes por sua vez perderam a primeira diante do líder Ribeirão Preto depois de estarem vencendo na etapa inicial, e contam com a vitória para seguir próximo de seu algoz.

Campeonato Paulista D – Semana 6

Dia 28/07/2018 às 15h – Piracicaba X Rio Preto

Local: Parque Pompeia – Piracicaba, SP

Dia 28/07/2018 às 15h30 – Pinda X Ribeirão Preto

Local: C.E. João do Pulo – Pindamonhangaba, SP