Dois jogos marcam o encerramento da Série D do Rugby paulista nesse fim de semana, e tem título em jogo!

Rio Preto e Ribeirão Preto já garantiram o acesso à Série C em 2019, e a luta pelo título ficou mais acirrada nas rodadas finais, com um tropeço dos riopretenses diante do rival direto em casa virando a situação a favor do Ribeirão, que pode comemorar com a torcida, se vencer o lanterna Taubaté, que não venceu até aqui. O Rio Preto já encerrou sua grande campanha, com números muito parecidos com o do Ribeirão, e agora só lhe resta torcer para uma inédita vitória do clube do Vale, que perdeu por 36 a 11 no primeiro turno.

Pinda e Piracicaba ficaram de fora da briga pelo título, mas a terceira posição ainda está em jogo. A situação é favorável ao Pira, que possui 4 pontos a mais que os Leões do Vale, e mesmo derrotados, podem garantir seu posto atual, bastando para isso, assegurar pontos de bonificação defensivo e ofensivo. E o último encontro entre ambos (19 a 16 para o Piracicaba) sugere que a disputa será acirrada, num duelo sem favoritos, apesar da superioridade do Piracicaba nos pontos anotados e sofridos.

Campeonato Paulista D – Semana 11

Dia 27/10/2018 às 15h – Ribeirão Preto X Taubaté

Árbitro: Vinícius Aleixo

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Marcela Coffacci

4º árbitro: Everton Diniz

Local: Avelino Palma – Ribeirão Preto, SP

Dia 27/10/2018 às 15h30 – Pinda X Piracicaba

Árbitro: Lucas Saccomanno

Auxiliares de linha: Marcos Saccomanno e Raphael Gentile

4º árbitro: Marlon Júnior

Local: C.E. João do Pulo – Pindamonhangaba, SP