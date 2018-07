O Rio Preto tinha um desafio difícil fora de casa contra o Piracicaba, mas passou com louvor em uma vitória incontestável, ficando atrás do placar por duas vezes no início, com Ciro chutando penal e Rossi apoiando um try para deixar o Pira na frente. No entanto, o Rio Preto tinha Muryel nos chutes e Jonathan concluindo as jogadas da equipe em mais uma vez em tarde inspirada da dupla, que ainda no primeiro tempo deixou os visitantes na frente, com dois tries convertidos e dois penais.

No segundo tempo, a primeira linha riopretense também apareceu em destaque, com Edivaldo Scamardi ampliando em duas oportunidades aos 13′ e aos 27′, dando mais tranquilidade para a equipe administrar o placar. Ciro diminuiu para o Pira já na reta final, mas ainda houve tempo para uma verdadeira blitz do Rio Preto que anotou dois tries em três minutos, novamente com Jonathan, fechando o dia com quatro tries e consolidando a vitória do novo líder da Série D.

Pinda quebra invencibilidade do Ribeirão Preto

Jogando em casa, o Pinda encerrou a série vitoriosa do Ribeirão no sufoco, após abrir vantagem no primeiro tempo. Os Leões do Vale tiveram um início e abriram o placar com um penal de seu artilheiro, Yago, aos 9′ e o experiente conjunto dos visitantes teve dificuldades para avançar na defesa adversária, sofrendo ainda dois golpes na etapa inicial, com Lucas e Carlos André cruzando o ingoal e deixando o Pinda com vantagem de 13 a 0 no primeiro tempo. O Ribeirão ainda se viu com um jogador a mais no fim da etapa e no começo do segundo, mas não conseguiu aproveitar a vantagem e viu Frederico ampliar a diferença para 20 pontos aos 10′.

No entanto os visitantes renasceram e finalmente encaixaram seu jogo e em menos de 15 minutos viraram o placar, com tries de Marcelo Danesin (2), Gabriel Braz e Arthur Vale perfeito nos chutes, deixando o placar em 21 a 20 para o Ribeirão com 10 minutos por jogar. A exclusão de Rebelo por tackle alto desfalcou o Pinda até os instantes finais da partida, tornando ainda mais dramática a situação do time da casa, mas Carlos André assumiu a responsabilidade em penal aos 35′ e guardou a conversão, dando a vitória para o time da casa.

Na próxima rodada, o Pinda enfrenta outro grande desafio, encarando o novo líder, o Rio Preto, fora de casa. Já o Piracicaba busca a reabilitação em seus domínios recebendo o Taubaté.

Campeonato Paulista D – Semana 6

Dia 28/07/2018 às 15h – Piracicaba 17 X 46 Rio Preto

Árbitro: Alexandre Castiglioni

Auxiliares de linha: Angelica Gevaerd e Erika Weiss

4º árbitro: Barbara Boadas

Local: Parque Pompeia – Piracicaba, SP

Dia 28/07/2018 às 15h30 – Pinda 23 X 21 Ribeirão Preto

Árbitro: Lucas Saccomanno

Auxiliares de linha: Raphael Gentile e Maicon Gouveia

4º árbitro: Franciele dos Santos

Local: C.E. João do Pulo – Pindamonhangaba, SP