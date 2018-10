Ribeirão Preto está em festa! A equipe celebrou seu segundo ano de vida com um presente atrasado, o primeiro título de sua história, após uma temporada de luta ponto a ponto com o Rio Preto pela liderança da Série D, que chegou ao fim nesse fim de semana com dois jogos.

Jogando em casa, o Ribeirão tinha o retrospecto e os números da temporada a seu favor, e não decepcionou a torcida, mas o Taubaté ofereceu dura resistência no primeiro tempo, com Rômulo Soler abrindo o placar aos 4′ em penal. O Ribeirão não se abateu e o susto inicial foi respondido domínio das ações da partida resultando em tries de Careca, Liminha e Pucciarelli, mas Soler recolocou o clube do Vale na partida antes do intervalo, fechando a parcial em 17 a 6.

Soler colocou pressão no Ribeirão no reinício com mais um chute certeiro, mas a experiência do Ribeirão falou mais alto e 4 tries seguidos em quinze minutos com Danesin, Johnny, Liminha e o terceiro penal try da temporada para seu poderoso conjunto de avançados deu tranquilidade para a equipe assegurar a vitória. O Taubaté mostrou valentia e não desistiu, diminuindo com Jean apoiando o try solitário do alviceleste, mas não havia tempo para reação, e a vitória garantiu o título para o Ribeirão Preto, que jogará a Série C do Campeonato Paulista em 2019 ao lado do Rio Preto, vice campeão.

Em Pindamonhangaba, os Leões do Vale rugiram alto para ter a revanche e vencer o Pira (o primeiro encontro foi 19 a 16 a favor do rubro azul) mas não conquistou o ponto bônus para levar a terceira colocação geral.

Apesar do vice geral, o acesso e a liderança da artilharia para Muryel (124 pontos) e de tryman para Jonathan, são um bom indicador da campanha positiva do Rio Preto.

Campeonato Paulista D – Semana 11

Dia 27/10/2018 às 15h – Ribeirão Preto 51 X 14 Taubaté

Árbitro: Vinícius Aleixo

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Marcela Coffacci

4º árbitro: Everton Diniz

Local: Avelino Palma – Ribeirão Preto, SP

Dia 27/10/2018 às 15h30 – Pinda 28 X 05 Piracicaba

Árbitro: Lucas Saccomanno

Auxiliares de linha: Marcos Saccomanno e Raphael Gentile

4º árbitro: Marlon Júnior

Local: C.E. João do Pulo – Pindamonhangaba, SP

Classificação final