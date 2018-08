O final de semana movimentou as 15 equipes em desenvolvimento do estado, além das 3 na categoria M16 e também um pequeno triangular amistoso entre Band Saracens, Guanabara e São José. Ao todo, foram 37 jogos agitando o Campo João do Pulo, em São José dos Campos, sede do Iguanas.

O sábado foi destinado às disputas de grupos e foi marcado pelos placares elásticos, destacando que, sim, de temporada à outra, algumas equipes se fortalecem mais. A partida mais acirrada ficou por conta de Rio Branco/Piratas e Lenks, terminando empatada com 12 x 12. Nos demais grupos, Taubaté, ABC, São José Desenvolvimento, Jacareí, Aciseg, SP Barbarians largaram à frente, prontos para as quartas ouro no dia seguinte. Para a disputa de bronze, restaram 6 equipes: Leprechauns, Tsunami, URA, São Jorge, LAAUSP, Iguanas.

No segundo dia de jogos, LAAUSP e Leprechauns fizeram uma partida bem acirrada (10 x 05), enquanto o URA não deixou a situação nada fácil para o frágil São Jorge (45 x 00). Nas quartas pelo ouro, o Rio Branco/Piratas garantiu a vaga na semi ao enfrentar o São José Desenvolvimento, com apenas 3 pontos de diferença (12 x 07), enquanto Taubaté, Jacareí e ACISEG seguiram por placares mais elásticos.

UFABC Leprechauns e Tsunami repetiram o clássico mas as universitárias do ABC se saíram melhor e garantiram a Taça Bronze, 17 x 00. Pela disputa de 11º, o URA venceu a LAAUSP; e no 13º, o Iguanas superou o São Jorge.

- Continua depois da publicidade -

Para as equipes que chegaram nas quartas ouro: o SP Barbarians ultrapassou o São José Desenvolvimento (15 x 12) pelo 7º lugar, enquanto Lenks superou o ABC na Taça Prata. Pelo 3º e 1º lugar, os placares foram bem elásticos, deixando o Jacareí por superar o Taubaté com tranquilidade, e o Rio Branco/Piratas impedindo qualquer pontuação do Aciseg, terminando em 41 x 00 com louvor.

Copa SP Feminina – 1ª etapa

Dia 25/08/2018

Grupo A: Jacareí, Leprechauns, Iguanas

Grupo B: Rio Branco, Lenks, LAAUSP

Grupo C: ABC, Taubaté, São Jorge

Grupo D: ACISEG Guarulhos, URA, Tsunami

Grupo E: Tatuapé, Barbarians, São José Desenvolvimento

Local: Campo 2 do Centro Poliesportivo João do Pulo – São José dos Campos, SP

Sábado

09h40 – Jacareí 32 X 00 Iguanas

10h00 – Rio Branco/Piratas 41 X 00 LAAUSP

10h20 – ABC 39 X 00 São Jorge

10h40 – ACISEG 28 X 10 Tsunami

11h00 – Tatuapé 00 X 14 São José Desenvolvimento

11h20 – São José 00 X 10 Jacareí – M16

11h40 – Leprechauns 22 X 14 Iguanas

12h00 – Lenks 26 X 00 LAAUSP

12h20 – Taubaté 61 X 00 São Jorge

12h40 – URA 05 X 10 Tsunami

13h00 – Barbarians 10 X 19 São José Desenvolvimento

13h20 – Iguanas 05 X 34 Jacareí – M16

13h40 – Band Saracens 10 x 05 Guanabara – Amistoso

14h00 – Jacareí 22 X 00 Leprechauns

14h20 – Rio Branco/Piratas 12 X 12 Lenks

14h40 – ABC 00 X 44 Taubaté

15h00 – ACISEG 41 X 00 URA

15h20 – Tatuapé 00 X 14 Barbarians

15h40 – São José X Iguanas – M16

16h00 – Band Saracens São José – Amistoso

16h20 – São José x Guanabara – Amistoso

Domingo

09h00 – Leprechauns 10 X 05 LAAUSP – Grupo A Bronze

09h20 – URA 45 X 00 São Jorge – Grupo B Bronze

09h40 – Taubaté 26 x 12 ABC – Quartas Ouro

10h00 – São José Desenvolvimento 7 x 12 Rio Branco/Piratas – Quartas Ouro

10h20 – Jacareí 30 x 00 Lenks – Quartas Ouro

10h40 – ACISEG 31 x 07 SP Barbarians – Quartas Ouro

11h00 – Leprechauns 07 X 05 Iguanas – Grupo A Bronze

11h20 – URA 10 X 14 Tsunami – Grupo B Bronze

11h40 – São José Desenvolvimento 05 X 10 ABC – Semi Prata

12h00 – Lenks 17 X 12 SP Barbarians – Semi Prata

12h20 – Iguanas 15 X 21 LAAUSP – Grupo A Bronze

12h40 – Tsunami 51 X 00 São Jorge – Grupo B Bronze

13h00 – Taubaté 05 X 19 Rio Branco/Piratas – Semi Ouro

13h20 – ACISEG 20 X 19 Jacareí – Semi Ouro

13h40 – Iguanas 30 X 00 São Jorge – Disputa de 13º

14h00 – LAAUSP 05 X 14 URA – Disputa de 11º

14h20 – Leprechauns 17 X 00 Tsunami – Final Bronze

14h40 – São José Desenvolvimento 12 X 15 SP Barbarians – Disputa de 7º

15h00 – ABC 10 X 19 Lenks – Final Prata

15h20 – Taubaté 5 x 29 Jacareí – Disputa de 3º

15h40 – Rio Branco/Piratas 41 X 00 ACISEG – FINAL

Clube Cidade Pontuação geral Etapa 1 (25-26/08) Etapa 2 (22-23/09) Etapa 3 (19-20/10) Rio Branco/Piratas São Paulo/Americana 25 25 ACISEG Guarulhos Guarulhos 21 21 Jacareí Jacareí 18 18 Taubaté Taubaté 15 15 Lenks Sorocaba 12 12 ABC Santo André 10 10 SP Barbarians São Paulo 8 8 São José Desenvolvimento São José dos Campos 6 6 UFABC Leprechauns Santo André 5 5 Tsunami São Paulo 4 4 União Rugby Alphaville Barueri 3 3 LAAUSP (Seleção USP) São Paulo 2 2 Iguanas São José dos Campos 1 1 São Jorge São Paulo 0 0

1º lugar = 25 pontos / 2º = 21 pts / 3º = 18 pts / 4º = 15 pts / 5º = 12 pts / 6º = 10 pts / 7º = 8 pts / 8º = 6 pts / 9º = 5 pts / 10º = 4 pts / 11º = 3 pts / 12º = 2 pts / 13º = 1 pt ;