O final de semana colocou, no campo Sesi Taubaté, 12 equipes da categoria adulta e 3 na M16, na Segunda Etapa da Copa SP 2018. As 37 partidas agitaram o final de semana de evento que aconteceu sob organização do Taubaté.

O sábado foi destinado à fase de grupos, e fica a observação: a elasticidade dos placares da primeira etapa não tão observada nesta, evidenciado a evolução das equipes na competitividade do torneio. O destaque de toma lá, dá cá vai para Jacareí x Leprechauns, que finalizaram o placar em 21 x 22, apertada vitória para as jacarés. Quem pontuou em duas partidas sem deixar o adversário fazer sua parte foi o Taubaté, ênfase para a boa defesa das donas da casa!

Nas quartas pelo ouro, Rio Branco/Piratas, Aciseg, Lenks e Taubaté venceram e avançaram às semis, enquanto, Nacanis, São José Desenvolvimento, Jacareí e URA seguiram para as disputas das demais colocações. Aqui, vale pontuar a subida do URA, que disputou o 11º lugar na primeira etapa e, nesta, alcançou às quartas ouro, caindo diante do São José Desenvolvimento pela Taça Prata.

As Semifinais Bronze deixaram o Iguanas à frente do SP Barbarians (26 x 10) e o ABC à frente do UFABC Leprechauns (10 x 00); o 9º lugar foi garantido pelo Iguanas, com uma boa crescente depois do 13º da primeira etapa. No 7º, o Nacanis garantiu com tranquilidade, depois do W.O do Jacareí.

Pelo 3º lugar, o Aciseg garantiu com placar apertado sobre o Taubaté (12 x 05). Na final, o Lenks, numa trajetória próspera, perdeu por um try convertido para o Rio Branco/Piratas, que aliás, ruma sua trajetória para o título geral, bastando um 4º lugar na próxima etapa. Apesar da boa campanha do Aciseg, é preciso um primeiro lugar e contar com o asar do Rio Branco/Piratas ficar com a Taça Prata ou com posições abaixo, para, aí sim, garantir o título geral.

Copa SP Feminina – 2ª etapa

Dias 22 e 23/09/2018

Grupo A: Rio Branco/Piratas, ABC, SP Barbarians, Mogi Nacanis

Grupo B: Aciseg, Lenks, São José Desenvolvimento, Iguanas

Grupo C: Jacareí, Taubaté, Leprechauns, URA

M16: Jacareí, Iguanas, São José

Local: SESI Taubaté – Taubaté, SP

Sábado, 22 de setembro de 2018

10h00 – Rio Branco/Piratas 19 x 12 Nacanis

10h20 – ABC 14 x 24 SP Barbarians

10h40 – Aciseg 34 x 12 Iguanas

11h00 – Lenks 7 x 14 São José Desenvolvimento

11h20 – Jacareí 10 x 15 URA

11h40 – Taubaté 21 x 00 Leprechauns

12h00 – Rio Branco/Piratas 28 x 12 SP Barbarians

12h20 – ABC 14 x 05 Mogi Nacanis

12h40 – Aciseg 27 x 14 São José Desenvolvimento

13h00 – Lenks 24 x 07 Iguanas

13h20 – Jacareí 21 x 22 Leprechauns

13h40 – Taubaté 10 x 00 URA

14h00 – Rio Branco/Piratas 50 x 00 ABC

14h20 – Mogi Nacanis 25 x 14 SP Barbarians

14h40 – Aciseg 00 x 24 Lenks

15h00 – Iguanas 05 x 15 São José Desenvolvimento

15h20 – Jacareí 19 x 14 Taubaté

15h40 – Leprechauns 00 x 07 URA

Domingo, 23 de setembro de 2018

08h40 – RB/Piratas 35 X 10 Nacanis – QF Ouro

09h00 – Aciseg 21 X 00 São José B – QF Ouro

09h20 – Lenks 24 X 00 Jacareí – QF Ouro

09h40 – Taubaté 22 X 00 URA – QF Ouro

10h00 – Jacareí A 05 X 00 São José – M16

10h20 – Jacareí B 00 X 46 Iguanas – M16

10h40 – SP Barbarians 10 X 26 Iguanas – SF Bronze

11h00 – Leprechauns 05 X 10 ABC – SF Bronze

11h20 – Nacanis 00 X 17 São José Desenvolvimento – Semi PRATA

11h40 – Jacareí 00 X 14 URA (WO) – Semi PRATA

12h00 – São José 41 X 05 Jacareí B – M16

12h20 – Jacareí A 29 X 12 Iguanas – M16

12h40 – RB/Piratas 19 X 05 Aciseg – Semi OURO

13h00 – Lenks 33 X 07 Taubaté – Semi OURO

13h20 – Leprechauns 12 X 07 SP Barbarians – Disputa 11º lugar

13h40 – ABC 05 X 10 Iguanas – Disputa 9º lugar – FINAL BRONZE

14h00 – São José 15 X 24 Iguanas

14h20 – Jacareí A 20 X 05 Jacareí B

14h40 – Jacareí 00 X 14 Nacanis (WO) – Disputa 7º lugar

15h00 – URA 07 X 27 São José Desenvolvimento – Disputa 5º lugar – FINAL PRATA

15h20 – Aciseg 12 X 05 Taubaté – Disputa 3º lugar

15h40 – RB/Piratas 19 X 12 Lenks – FINAL OURO

Clube Cidade Pontuação geral Etapa 1 (25-26/08) Etapa 2 (22-23/09) Etapa 3 (19-20/10) Rio Branco/Piratas São Paulo/Americana 50 25 25 ACISEG Guarulhos Guarulhos 39 21 18 Lenks Sorocaba 33 12 21 Taubaté Taubaté 30 15 15 São José Desenvolvimento São José dos Campos 18 6 12 Jacareí Jacareí 18 18 0 ABC Santo André 14 10 4 União Rugby Alphaville Barueri 13 3 10 SP Barbarians São Paulo 10 8 2 UFABC Leprechauns Santo André 8 5 3 Mogi Nacanis Mogi das Cruzes !ERROR! D12 does not contain a number or expression - 8 Iguanas São José dos Campos 6 1 5 Tsunami São Paulo !ERROR! E14 does not contain a number or expression 4 - LAAUSP (Seleção USP) São Paulo !ERROR! E15 does not contain a number or expression 2 - São Jorge São Paulo !ERROR! E16 does not contain a number or expression 0 -

1º lugar = 25 pontos / 2º = 21 pts / 3º = 18 pts / 4º = 15 pts / 5º = 12 pts / 6º = 10 pts / 7º = 8 pts / 8º = 6 pts / 9º = 5 pts / 10º = 4 pts / 11º = 3 pts / 12º = 2 pts / 13º = 1 pt ;