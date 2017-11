No dia 18 de novembro, a partir das 9h, no campus da Unesp Rio Claro (campo do IB) acontecerá a quarta edição do torneio de 7s promovido pela equipe da universidade.

A competição é aberta para 6 equipes masculinas, 4 femininas e para juvenis de forma amistosa.

As inscrições estão abertas até dia 10 de novembro e cada equipe deve pagar 100 reais pelo torneio e 15 reais por atleta pelo terceiro tempo. Para categoria juvenil será cobrado apenas o valor do terceiro tempo. O comprovante deve ser enviado pelo e-mail marina.kanesiro@yahoo.com.br ou Whatsapp (19) 981431488.

Dados para depósito:

Banco Santander 033

Ag: 0019

CC: 01064937-6