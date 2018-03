Rio de Janeiro e Minas Gerais viveram um fim de semana intenso. Entre os mineiros, o sábado foi de segunda rodada para o Grupo Metropolitano do estadual de XV. De um lado, o BH Rugby manteve o favoritismo derrotando o Trinca Ferra por 74 x 07, ao passo que Nova Lima e Inconfidência fizeram um embate muito parelho com triunfo do Nova Lima por 19 x 10. Enquanto isso, em Uberlândia, o time da casa venceu o Frutal (reforçado de atletas de outros clubes da região) na largada do Grupo Triângulo, 50 x 00. O rugby mineiro voltará à ação no dia 7 de abril.

Já no Rio de Janeiro o sábado foi de largada para o estadual de XV, que começou sem surpresas. Niterói, Guanabara, Rio Rugby e Itaguaí, favoritos em seus compromissos, conseguiram tranquilas vitórias. O Rio Rugby enfrentou oposição mais dura em vitória de 33 x 14 sobre a UFF. O Guanabara fez 55 x 15 no Maxambomba, o Niterói 41 x 00 no Itaipuaçu/Cachoeiras e o Itaguaí 47 x 05 sobre o Carioca. Os times voltarão a campo no dia 14 de abril.

O domingo fluminense ainda foi de abertura do Fluminense Feminino, em Volta Redonda, com o Niterói falando mais alto em final contra o Guanabara. 26 x 00 no triunfo da grande decisão, coroando um torneio que apresentou evolução em todos os participantes.

Campeonato Mineiro – 3ª semana

Dia 24/03/2018 às 16h – Uberlândia 50 x 00 Frutal

Local: Campo A do Parque do Sabiá – Uberlândia, MG

Dia 24/03/2018 às 15h – Nova Lima 19 x 10 Inconfidência

Local: Estádio do Morro Velho – Nova Lima, MG

Dia 24/03/2018 às 15h – Trinca Ferro 07 x 74 BH Rugby

Local: Estádio Nelson Mandela – Lagoa Santa, MG

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º e 2º colocados do Grupo Metropolitano + 1º colocado do Grupo Sul + 1º colocado do Grupo Triângulo = Classificação às Semifinais;

Campeonato Fluminense – 1ª rodada

Dia 24/03/2018 às 14h00 – Maxambomba 15 x 55 Guanabara

Local: Campo da Prefeitura da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 24/03/2018 às 15h00 – UFF 14 x 33 Rio Rugby

Local: Campo da UFF Gragoatá – Niterói, RJ

Dia 24/03/2018 às 15h00 – Niterói 41 x 00 Itaipuaçu/Cachoeiras

Local: Campo do Tubarão – Maricá, RJ

Dia 24/03/2018 às 16h00 – Carioca 05 x 47 Itaguaí

Local: Campo da Prefeitura da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Campeonato Fluminense Feminino – 1ª etapa

Dia 25/03/2018 das 10h00 às 17h30 – Participantes: Niterói, Guanabara, Rio Rugby, Volta Redonda, Itaguaí e UFF

Local: Volta Redonda, RJ

Resultados

Niterói 41 x 00 Volta Redonda

Guanabara 47 x 00 UFF

Itaguaí 14 x 00 Volta Redonda

Rio Rugby 57 x 00 UFF

Niterói 36 x 7 Itaguaí

Guanabara 39 x 00 Rio Rugby

5º lugar – Volta Redonda 19 x 00 UFF

3º lugar – Rio Rugby 17 x 07 Itaguaí

1º lugar – Niterói 26 x 00 Guanabara