A Confederação Brasileira de Rugby organizará na cidade do Rio de Janeiro, no próximo dia 13 de julho, uma seletiva em busca de novos talentos para a Seleção Brasileira de Rugby M19 masculina. O evento é destinado para atletas que moram no Estado do RJ que tenham nascido entre os anos de 1999 até 2001.

O objetivo da seletiva é dar continuidade ao trabalho com as seleções de base e também a detecção de jovens talentos para serem incorporados ao grupo de alto rendimento que representará o Brasil no Mundial B da categoria, o World Rugby U20 Trophy que será disputado em São José dos Campos, SP.

Congresso Técnico: No mesmo dia e local, ocorrerá um congresso técnico sobre rugby juvenil com a presença do novo Head Coach da Seleção Brasileira Juvenil, Jacob Mangin. Todos os treinadores do Estado do Rio de Janeiro estão convidados para participar do evento que será uma excelente oportunidade na troca de conhecimentos técnicos sobre o rugby juvenil.

Em breve a CBRu irá informar as datas de seletivas que irão ocorrer em outros Estados.

INFORMAÇÕES

Data: 13/07/2018 – sexta-feira

Horário: 10h às 17h

Local: Colégio Militar do Rio de Janeiro, Rua São Francisco Xavier 267, Maracanã, Rio de Janeiro

Traje esportivo: camiseta, shorts, tênis

Contatos

Jacob Mangin – jakehoopermangin@gmail.com

Fernando Portugal – fernando.portugal@brasilrugby.com.br

Texto: Brasil Rugby