Dois jogos movimentam o Paulista D nesse fim de semana e com apenas mais três rodadas adiante e a disputa em pontos corridos, as atenções se voltam para o líder Rio Preto, que lidera a divisão e pode abrir uma vantagem importante se vencer o eliminado Pinda em casa, repetindo o triunfo do primeiro turno, quando venceu os Leões do Vale por 34 a 19. O favoritismo está do lado dos donos casa, que tem o melhor ataque e defesa da divisão e os dois maiores pontuadores (Muryel e Jonathan), mas Yago César, do Pinda pode complicar a vida dos adversários.

O Piracicaba por sua vez entrou de vez na briga pelo título ao vencer o Ribeirão na última rodada e recebe o lanterna Taubaté de olho na vice-liderança da divisão. Os sete pontos que separam a equipe da ponta são um obstáculo, mas os confrontos de líderes na reta final deixam o campeonato em aberto. Ciro Goulart vem se destacando pelos Cachorros com 29 pontos, e o Taubaté tem em Rômulo Soler, sua esperança de reverter a série de derrotas.

Campeonato Paulista D – Semana 8

Dia 25/08/2018 às 16h – Rio Preto X Pinda

Árbitro: Gabriel Perri

Auxiliares de linha: Eduardo Andrade e Rafael Andrade

4º árbitro: Aline Oliveira

Local: Campo do Tangará – São José do Rio Preto

Dia 25/08/2018 às 15h – Piracicaba X Taubaté

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Ricardo Marzano e Rodrigo Vicentim

4º árbitro:

Local: Parque Pompeia – Piracicaba, SP