Jogando em casa, o Rio Preto não deu chances para o Pinda e seguiu invicto no segundo turno, com vitória incontestável, mas a partida começou com as duas equipes se alternando na posse de bola e avançando sobre o território adversário. O pilar João Guilherme abriu o caminho para a vitória riopretense aos 11′, mas a dupla Jonathan/Muryel foi a responsável por ampliar a vantagem e garantir uma vantagem tranquila no intervalo, com mais 22 pontos no placar fruto de dois tries, três conversões e mais duas penalidades.

O Pinda voltou a nivelar o jogo no segundo tempo, mas novamente não conseguiu traduzir sua posse em pontos, e os avançados do Rio Preto voltaram a brilhar, com Edivaldo e Christian cruzando o ingoal visitante e a situação do Pinda se agravou com a exclusão de Frederico por 10 minutos por agressão e Alyfer pouco depois, resultando no try de Jefferson aproveitando a superioridade numérica. No final, o clima ainda estava quente e Edivaldo acabou expulso também por agressão, e Alyfer anotou o try de honra do Pinda aos 32′, mas longe de impedir o triunfo adversário.

Em Piracicaba, o time da casa não teve trabalho para superar o lanterna Taubaté por 69 a 0, em dia perfeito de Ciro Goulart, responsável por 29 pontos. O scrumhalf abriu a contagem logo aos 5′ com penal e Martim Lucidarme guardou dois tries em sequência convertidos por Ciro ainda na metade da etapa. Ciro cruzou o ingoal adversário seguido de Alício e Ricardy, mostrando a força do pack piracicabano. O domínio do time da casa seguiu superior, neutralizando as posses de bola do Taubaté e Caio saiu do banco de reservas para ampliar a contagem. Felipe, em duas oportunidades e Bergamasco, completaram a vitória do Piracicaba, que agora torce por um tropeço do Rio Preto diante do Ribeirão, terceiro colocado.

Na próxima rodada, o Rio Preto pode garantir o título da divisão e o acesso à Série C se vencer o Ribeirão Preto no confronto entre as únicas que podem alcançar os 30 pontos. Taubaté e Pinda fazem o confronto do Vale, ambos sem chances matemáticas de promoção.

Campeonato Paulista D – Semana 8

Dia 25/08/2018 às 15h – Piracicaba 69 X 00 Taubaté

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Ricardo Marzano e Rodrigo Vicentim

4º árbitro:

Local: Parque Pompeia – Piracicaba, SP

Dia 25/08/2018 às 16h – Rio Preto 51 X 05 Pinda

Árbitro: Gabriel Perri

Auxiliares de linha: Eduardo Andrade e Rafael Andrade

4º árbitro: Aline Oliveira

Local: Campo do Tangará – São José do Rio Preto