O fim de semana foi bom para os visitantes na Série D nesse fim de semana, com vitórias de Ribeirão Preto e Rio Preto sobre a dupla do Vale do Paraíba, e dispararam na liderança do campeonato e aumenta a expectativa para o encontro entre ambos, em julho.

Em Taubaté, o Ribeirão saiu na frente do marcador com chute bem guardado de Arthur, e Gabriel e Sérgio ampliaram na sequência com dois tries, e a resposta do rival alviceleste veio por meio de apenas um penal Rômulo, que ainda desperdiçou uma chance de diminuir ainda mais a vantagem, sem sucesso. Ele voltou a marcar na abertura da etapa final e as partida se equilibrou mas o Ribeirão voltou à carga com dois tries convertidos, e sobrou pouco tempo para uma reação do time da casa, que chegou a cruzar o ingoal adversário com Marcus Vinícius, mas João Eduardo selou a vitória para o Ribeirão Preto, que mantém 100% de aproveitamento na competição.

Na vizinha Pindamonhangaba, os Leões do Vale não tiveram melhor sorte, enfrentando um inspirado Rio Preto que abriu o placar logo com Jonathan Marckert em dose dupla. Os visitantes ampliaram e a resposta do Pinda veio somente no minuto final do primeiro tempo, fechando a etapa com 14 pontos de desvantagem, mas ainda vivos no jogo. Mas o dia era do Rio Preto, que voltou a ampliar com Mateus Marciano e Muryel sempre preciso nos chutes, guardando quatro conversões e dois penais. O Pinda ainda lutou e conseguiu diminuir com Yago Moreira e Vinícius, mas a vitória já estava consolidada e foi fundamental para manter os visitantes na liderança com 14 pontos.

Campeonato Paulista D – semana 4

Dia 09/06/2018 às 16h00 – Taubaté 11 X 36 Ribeirão Preto

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Raphael Gentile e Erika Weiss

4º árbitro: Camila Alves

Local: CTI – Taubaté, SP

Dia 09/06/2018 às 14h00 – Pinda 19 X 34 Rio Preto

Árbitro: Fernando Zemann

Auxiliares de linha: Lucas Saccomanno e Marcos Saccomanno

4º árbitro: Franciele dos Santos

Local: C.E. João do Pulo – Pindamonhangaba

Classificação