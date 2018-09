A Série D ainda tem três rodadas pela frente, mas com a disputa em pontos corridos, ela pode chegar ao fim nesse fim de semana de forma apoteótica para o Rio Preto, que recebe o Ribeirão Preto pela promoção à Série C, título antecipado e com seu maior pontuador, Muryel, podendo ultrapassar a barreira dos 100 pontos no ano, feito conquistado por somente dois atletas até aqui em todo estado. A tarefa não será fácil, pois o bom pack do visitante conta com a experiência de Marcelo Danesin para tentar repetir a vitória em seus domínios (apertados 24 a 22) e frustrar a comemoração do time da casa, além de esquentar a briga pelo título, que tem ainda o Piracicaba, mas que descansa na rodada.

O Vale do Paraíba recebe mais uma vez o confronto entre Pinda e Taubaté, duas equipes que não nutrem mais chances de título mas que pretendem terminar a temporada em alta. Os Leões do Vale vem de grande vitória sobre o Ribeirão, e um segundo triunfo seguido pode manter a equipe viva por um lugar melhor na tabela. O alviceleste de Taubaté por sua vez ainda persegue o primeiro triunfo do ano e conta com o apoio da torcida para reverter os números ruins no ataque e na defesa.

Campeonato Paulista D – Semana 9

Dia 15/09/2018 às 15h – Rio Preto X Ribeirão Preto

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Elisângela Maranin

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: Campo do Tangará – São José do Rio Preto, SP

Dia 15/09/2018 às 15h – Taubaté X Pinda

Árbitro: Regis Dantas

Auxiliares de linha: Luciano Sampaio e Rafael Medeiros

4º árbitro: Camila Mariano

Local: SESI – Taubaté, SP