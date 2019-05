Rio Preto e Wallys realizaram nesse sábado o único jogo da rodada do Paulista C, colocando frente a frente equipes que até o ano passado jogaram em divisões diferentes e estavam invictas na competição, mas apesar do favoritismo do Wallys, o mando de campo falou mais alto e o Rio Preto arrancou uma grande virada que coloca os estreantes na segunda colocação.

O primeiro tempo foi muito truncado e apesar da alternância na posse de bola, as equipes não conseguiram produzir boas chances de pontuar, parando nos erros de finalização e percebendo a dificuldade, o Wallys não hesitou em acionar Molina para abrir vantagem na primeira etapa com 3 penais que renderam a vantagem de 9 a 0 no intervalo.

Se a etapa inicial foi dos listrados, no segundo tempo, o Rio Preto se superou e dominou as ações, mesmo jogando constantemente em inferioridade numérica, retornando à etapa com 14 homens (Roger levou amarelo aos 37′) e depois vendo Eudi e Matheus desfalcando o pack do time da casa ainda na primeira metade da etapa, mas o Wallys não soube aproveitar e passou em branco por nada menos que trinta minutos, e Roger se redimiu e colocou o Rio Preto de vez na briga ao cruzar o ingoal aos 26′. A partida se encaminhava para uma vitória sofrida dos visitantes, mas a exclusão de Richard aos 34 mudou o panorama da partida e o time da casa mostrou como se faz, anotando dois tries em três minutos, virando o placar, garantindo seu segundo trunfo no ano e negando o ponto defensivo para o Wallys, que apesar de tudo, ainda lidera a divisão, mas com um jogo a mais que Ribeirão e Rio Preto, os únicos invictos na competição.

Na próxima rodada, Iguanas e Cougars tentam embalar no campeonato recebendo Mogi e FEA respectivamente, enquanto o Ribeirão Preto pode assumir a liderança da competição, mas precisa superar o União em casa.

Campeonato Paulista C – Semana 5

Dia 11/05/2019 às 15h00 – Rio Preto 19 x 09 Wallys

Árbitro: Vinícius Aleixo

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Guilherme Wadt

4º árbitro: Elza Cardoso

Local: Campo do Maquininha – São José do Rio Preto, SP

Classificação



Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Wallys Jundiaí/Louveira 10 3 2 0 1 2 0 119 40 79 Rio Preto Rio Preto 9 2 2 0 0 1 0 53 26 27 Ribeirão Preto Ribeirão Preto 9 2 2 0 0 1 0 57 41 16 FEA São Paulo 6 2 1 0 1 2 0 46 48 -2 Iguanas São José dos Campos 5 2 1 0 1 1 0 60 56 4 Cougars Vinhedo 5 2 1 0 1 1 0 49 50 -1 Jequitibá Campinas/Paulínia 1 2 0 0 2 0 1 31 81 -50 Mogi Mogi das Cruzes 0 2 0 0 2 0 0 24 56 -32 União São Paulo 0 1 0 0 1 0 0 14 55 -41

Vitória = 4 pontos

Empate = 2 pontos

Derrota = 0 pontos

Marcar 4 ou mais tries no jogo = 1 ponto

Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto



1º ao 4º colocados = Semifinais

9º colocado = Repescagem de Rebaixamento contra o vice do Paulista D

10º colocado = Rebaixamento direto