A Série D do Rugby paulista chega à sua penúltima rodada nesse sábado, e o líder Rio Preto tem mais uma chance de levantar a taça, depois do Ribeirão frustrar a equipe em casa e se manter vivo na disputa com uma vitória por 35 a 18.

Dessa vez a rodada favorece os riopretenses, que viajam até Taubaté para enfrentar o lanterna da competição, que ainda não venceu na temporada. No primeiro turno, vitória por 51 a 7, que aumenta ainda mais a expectativa de Muryel e cia para levantar seu primeiro título estadual.

Na outra partida da rodada, Piracicaba e Ribeirão Preto fazem jogo de vida ou morte, torcendo sobretudo por um tropeço do Rio Preto para levar a decisão para a última rodada. Apesar das campanhas similares (4 vitórias e 2 derrotas), o Ribeirão fez valer sua força ofensiva para garantir nada menos que 6 pontos extras ao longo do campeonato, que agora deixam a equipe em situação confortável para ao menos conseguir o acesso à Série C em 2019. Mas o Pira venceu o último confronto entre as equipes e dessa vez tem o fator casa a favor, e com Ciro Goulart como vice-artilheiro do campeonato, um novo triunfo não pode ser descartado.

Campeonato Paulista D – Semana 10

Dia 06/10/2018 às 15h – Taubaté X Rio Preto

Árbitro: Lucas Saccomanno

Auxiliares de linha: Raphael Gentile e Stephanie Pflamminger

4º árbitro: Camila Marianno

Local: SESI – Taubaté, SP

Dia 06/10/2018 às 15h – Piracicaba X Ribeirão Preto

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Tomás de Goycochea e Gabriel Perri

4º árbitro: Marcela Coffacci

Local: Parque Pompeia – Piracicaba, SP

Foto: Katiuscia Ovídio