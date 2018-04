O Rio de Janeiro viveu um fim de semana de XV e de sevens completo e com definições importantes.

No sábado, a segunda rodada da fase de grupos do Fluminense de XV teve como desfecho já a classificação de Niterói, Guanabara e Rio Rugby às semifinais da competição, com apenas uma vaga em aberto ainda.

Em Inoã, o Nikity triunfou no dérbi de Niterói sobre a UFF por tranquilos 69 x 12, ao passo que o Rio Rugby, jogando na sequência no mesmo campo derrotou o Itaipuaçu/Cachoeiras por 45 x 08, em jogo de 7 tries para os azuis.

Já na UFRJ – no campo da Prefeitura, e não no campo Olímpico, que segue fechado para jogos – o Guanabara carimbou sua vaga com sonoros 102 x 00 sobre o Carioca, ao passo que o Maxambomba foi o grande destaque da jornada vencendo o Itaguaí por 49 x 26, em um jogão ofensivo que foi verdadeiro presente ao time da Baixada, bem no dia de seu aniversário de 10 anos. Vitória maiúscula dos laranjas que entraram de vez para a briga pelas semifinais. O Itaguaí segue ainda na frente na tabela, mas precisará vencer o favorito Guanabara, enquanto o Maxambomba tem tudo para avançar diante do Carioca.

No domingo, foi a vez do Fluminense Feminino chegar à segunda etapa, em Cachoeira de Macacu, com a participação especial do convidado BH Rugby. Com as mineiras, a fase final foi de alto nível entre BH, Guanabara e Niterói e, mais uma vez, a taça foi do Nikity, que venceu as duas oponentes na Taça Ouro.

Campeonato Fluminense – 2ª rodada

Dia 14/04/2018 às 13h30 – UFF 12 x 69 Niterói

Local: Campo do Bento – Inoã – Maricá, RJ

Dia 14/04/2018 às 13h30 – Maxambomba 49 x 26 Itaguaí

Local: Prefeitura da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 14/04/2018 às 15h15 – Guanabara 102 x 00 Carioca

Local: Prefeitura da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 14/04/2018 às 15h15 – Itaipuaçu/Cachoeiras 08 x 45 Rio Rugby

Local: Campo do Bento – Inoã – Maricá, RJ

Grupo A Clube Cidade Pontos J V E D 4+ 7- PP PC SP Guanabara Rio de Janeiro 10 2 2 0 0 2 0 157 15 142 Itaguaí Itaguaí 6 2 1 0 1 2 0 73 54 19 Maxambomba Nova Iguaçu 5 2 1 0 1 1 0 64 81 -17 Carioca Rio de Janeiro 0 2 0 0 2 0 0 5 149 -144 Grupo B Clube Cidade Pontos J V E D 4+ 7- PP PC SP Niterói Niterói 10 2 2 0 0 2 0 110 12 98 Rio Rugby Rio de Janeiro 10 2 2 0 0 2 0 78 22 56 UFF Niterói 0 2 0 0 2 0 0 26 102 -76 Itaipuaçu/Cachoeiras Itaipuaçu/Cachoeira de Macacu 0 2 0 0 2 0 0 8 86 -78

Campeonato Fluminense Feminino – 2ª etapa

Dia 15/04/2018 às 10h00 – Grupo A: Niterói, UFF e Carioca / Grupo B: Guanabara, Volta Redonda e Cachoeiras / Grupo C: Rio Rugby, BH Rugby (MG), Itaguaí e UERJ

10h00 – Itaguaí 31 x 00 UERJ

10h22 – Rio Rugby 00 x 47 BH Rugby

10h44 – Guanabara 37 x 00 Cachoeiras

11h06 – Niterói 44 x 00 Carioca

11h28 – UERJ 00 x 47 Rio Rugby

11h50 – Cachoeiras 07 x 10 Volta Redonda

12h12 – Carioca 05 x 05 UFF

12h34 – Itaguaí 00 x 27 BH Rugby

12h56 – Guanabara 39 x 00 Volta Redonda

13h18 – Niterói 39 x 00 UFF

14h02 – Taça Bronze – Carioca 00 x 10 UERJ

14h24 – Taça Prata – Itaguaí 22 x 05 Volta Redonda

14h46 – Taça Ouro – Niterói 27 x 05 BH Rugby

15h08 – Taça Bronze – UERJ 15 x 05 Cachoeiras

15h30 – Taça Prata – Rio Rugby 31 x 05 Itaguaí

15h52 – Taça Ouro – Guanabara 07 x 15 BH Rugby

16h14 – Taça Bronze – Carioca 20 x 00 Cachoeiras

16h36 – Taça Prata – Rio Rugby 34 x 00 Volta Redonda

16h58 – Taça Ouro – Niterói 34 x 05 Guanabara

Local: Cachoeira de Macacu, RJ