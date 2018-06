O Gauchão está chegando ao fim. Neste final de semana (09 e 10) tem as semifinais tanto da primeira quanto da segunda divisão. As decisões começam no sábado com a categoria principal. Farrapos x San Diego e Charrua x Serra Gaúcha buscam a vaga na grande decisão. Ainda no sábado será conhecido o primeiro finalista da série B. Centauros e Antíqua se enfrentam em Estrela. No domingo, o vencedor desse confronto conhecerá seu adversário na final. URTC encarará o Guaíba buscando essa participação inédita.

O octacampeão segue na disputa

O Farrapos é o atual campeão do Campeonato Gaúcho. A equipe de Bento Gonçalves mantém a hegemonia há oito anos. Em 2018 está em busca do nono título consecutivo. Para isso, no entanto, terá de passar pelo San Diego. A semifinal ocorre no Estádio da Montanha, às 15h. Líder da Fase Classificatória, o Farrapos chega com uma campanha de 100% de aproveitamento. Já o San Diego terminou em quarto, com duas vitórias, três derrotas e um empate. No confronto da primeira fase, melhor para o Farrapos (81×0).

No mesmo horário, mas em Porto Alegre, acontece a outra semifinal. O local da partida foi definido só na última rodada da 1ª fase. O segundo colocado é quem tem o direito do mando de campo, e isso foi definido só na último jogo, quando Charrua e Serra Gaúcha se enfrentaram. O Charrua superou por apenas um ponto (22×21) e ficou com a vantagem de jogar em casa. Os índios terminaram em segundo lugar com cinco vitórias e uma derrota. O Serra Gaúcha teve apenas uma derrota a mais.

Série B também é de decisão

Nesse final de semana também serão definidos os finalistas da segunda divisão. Ainda no sábado, às 15h30, o líder da primeira fase, Centauros, recebe o Antiqua em Estrela. Primeiro colocado, o Centauros teve 100% de aproveitamento. Já o Antiqua terminou em quarto com duas vitórias e três derrotas. O encontro dos dois na Classificatória foi justamente a vitória mis apertada do Centauros. Ele superou o Antiqua por apenas um ponto (19×18).

No domingo às 15h, em Marau, URTC e Guaíba entrarão em campo já sabendo quem enfrentarão na final caso ganhem.O URTC (União Rugby Tauras Carancho) disputa pela primeira vez o Gauchão. A equipe nasceu esse ano na união de dois times e já chega à semifinal. Na Classificatória,o URTC teve três vitórias e duas derrotas. A mesma campanha do Guaíba que ficou em terceiro. A vantagem do URTC foi decidida no primeiro critério de desempate: o confronto direto. No encontro da 1ª fase, melhor para o URTC que derrotou o Guaíba por 19×11.

Jogos:

Série A

Sábado, 9 de junho de 2018

Farrapos x San Diego

Horário: 15h

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves/RS

Charrua x Serra Gaúcha

Horário: 15h

Local: Sociedade Hípica Porto-alegrense (Av. Juca Batista, 4.931, entrada pela rua lateral)

Charrua x Serra Gaúcha será transmitido ao vivo no fanpage da FGR

Série B

Centauros x Antíqua

Sábado, 9 de junho de 2018

Horário: 15h30

Local: Parque Princesa Do Vale (Rua Júlio de Castilhos, Estrela/RS)

URTC x Guaíba

Domingo, 10 de junho de 2018

Horário: 15h

Local: Estádio Carlos Renato Beber (Marau/RS)

Retirado de: FGR – site