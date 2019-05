Acontecerá neste final de semana a terceira etapa do Campeonato Catarinense, com o Desterro já garantido na final e aguardando o seu oponente para o confronto.

O Desterro, garantido na final, enfrenta a equipe de São João Batista, que busca se recuperar na competição após a derrota para o Joaca, e sonha ainda com um vaga na final.

No outro confronto Joaca mede forças contra o Balneário, com o Joaca buscando manter o bom momento e garantir a vaga na final, enquanto o BC fará o possível em busca sua primeira vitória no campeonato e encerrar o estadual com resultado positivo.

A final do Campeonato Catarinense ocorrerá no dia 29/6 na cidade de São João Batista com o clube local recebendo o evento para mais um grande dia de Rugby.

Durante todas as rodadas do Catarinense, acontecem campeonatos de categorias de base masculinos e femininos. Para esta rodada, ocorrerá a seletiva para a seleção catarinense de XV feminino, visando futuros amistosos e torneios nacionais.

3ª rodada – Campeonato Catarinense 2019

Dia 26/05

13:30 – Desterro x SJB

15:40 – BC x Joaca