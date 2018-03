Nesse sábado o Vale do Paraíba recebe estreias e um grande clássico pela segunda semana do Campeonato Paulista de Rugby, encerrando a primeira rodada da elite estadual. A região ainda recebe ainda a primeira edição do Sul-Americano Feminino M18 e a despedida da seleção nacional no Americas Rugby Championship, ou seja, prato cheio para o fã do Rugby acompanhar os jogos na cidade.

A rodada abre com as estreias de Jacareí e Templários. As duas equipes vem de temporadas vitoriosas e dispostas a impressionar. Enquanto os Jacarés fazem seu primeiro jogo oficial desde o título nacional e contam com o apoio da torcida para garantir mais uma vitória em casa, o Templários entra em campo respaldado pelo título invicto da Série B paulista e pela promoção recente à elite nacional. Será uma temporada de novos e duros desafios para o clube, que colocou pela primeira vez um representante do ABC Paulista na primeira divisão e quer mostrar que veio para ficar.

Na vizinha São José dos Campos, o time da casa recebe o Pasteur, duelo que se transformou na maior rivalidade do estado na última década pelos constantes confrontos em momentos decisivos em todas as categorias, resultado do bom histórico no trabalho das categorias de base que preenchem a maior parte das posições no elenco atual. O fim da última temporada foi favorável aos Galos da capital, que ficou perto das finais no nacional, enquanto os joseenses, tão acostumados a terminar no lugar mais alto do pódio, fizeram uma campanha abaixo da média, mas o elenco que chega para esse ano vem com mais experiência. Por tudo isso, a expectativa é de mais um grande jogo.

Campeonato Paulista A – semana 2

Dia 04/03/2018 às 13h – Jacareí X Templários

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Victor Hugo Barboza e Regis Dantas

4º árbitro: João Mont’Alverne

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 04/03/2018 às 14h – São José X Pasteur

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Guilherme Zaparoli e João Pantano

4º árbitro: Marcos Saccomanno

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

Foto: Daniel Venturole/Portal do Rugby