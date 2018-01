O Rugby feminino promete dar um salto incrível de qualidade e quantidade de jogos em 2018.

Isso porque pela primeira vez, o Rugby XV terá lugar de destaque no calendário, depois de dois anos com eventos experimentais, fruto da reunião de planejamento realizada em conjunto com os clubes do estado e gerenciado pelo novo comitê dedicado ao desenvolvimento do rugby feminino. As Magic Weekends, consistirão em sete etapas de treinos específicos para a modalidade e jogos com uma Gira internacional prevista para o fim do ano.

O Rugby Sevens também segue forte e com foco na base, com seis etapas sendo realizadas em paralelo ao Circuito Feminino e a Copa SP, como um torneio único.

Confira o calendário e que preparem-se para um ano inesquecível!

03 e 04/03 – Magic Weekend 1

Local: a definir

17 e 18/03 – Circuito Paulista Feminino de Sevens – etapa 1 (adulto, M19 e M16)

Local: São Paulo

07 e 08/04 – Magic Weekend 2

Local: a definir

21 e 22/04 – Circuito Paulista Feminino de Sevens – etapa 2 (adulto, M19 e M16)

Local: São Paulo

05 e 06/05 – Magic Weekend 3

Local: a definir

19 e 20/05 – Circuito Paulista Feminino de Sevens – etapa 3 (adulto, M19 e M16)

Local: São José dos Campos (a confirmar)

16 e 17/06 – Magic Weekend 4

Local: a definir

07 e 08/07 – Magic Weekend 5

Local: a definir

04 e 05/08 – Magic Weekend 6

Local: a definir

25 e 26/08 – Copa SP – etapa 1 (adulto, M19 e M16)

Local: Taubaté (a confirmar)

01 e 02/09 – Magic Weekend 7

Local: São Paulo (a confirmar)

22 e 23/09 – Copa SP – etapa 2 (adulto, M19 e M16)

Local: Sorocaba (a confirmar)

19 e 20/10 – Copa SP – etapa 3 (adulto, M19 e M16)

Local: Jacareí (a confirmar)

09 e 10/11 – Magic Weekend 8 – Gira