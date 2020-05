O time da faculdade de filosofia, letras e ciências humanas virou tema de um jogo de plataforma por Caio Costa, o Khaled, jogador da FFLCH. Após um período de saturação com a faculdade de letras, Khaled resolveu unir as coisas que o mais motivavam: o rugby e área de criação.

O jogo nasceu de um projeto pessoal que o ajudou a continuar os estudos, além de amplificar conhecimentos em áreas de interesse. Aproveitando as diversas histórias internas da equipe e seus jogadores, além dos adversários de Copa USP, o material desenvolvido com temática 8bits veio como uma brincadeira interna e ganhou uma proporção além das fronteiras do Rugby FFLCH devido ao trabalho minucioso.

Os desenhos foram feitos no tradicional Paint do Windows e imagens do Google Maps, além de programas específicos para transformá-los em 8bits.

O jogo ainda está em fase de desenvolvimento e ganhou o apoio dos companheiros de equipe. O objetivo é fazer o jogo ter fases que passam por toda USP e os obstáculos seriam os adversários caseiros de rugby da universidade.

