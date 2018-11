O fim de semana de Rugby League em São Paulo teve títulos das seleções brasileiras e teve também os campeonatos brasileiros de clubes de Nine-a-side, o Nines, modalidade reduzida do Rugby League.

E o Brasil 9s inaugural teve 4 clubes participando no torneio masculino no sábado e 2 clubes no feminino de domingo.

No sábado, o Paraná mandou no torneio, com os dois times do estado, o Paraná Rugby League e o Urutau chegando à grande final, com o Paraná vencendo por 34 x 30 um jogão encerrado em 30 x 30 e vencido pelos “Barbarians” com try de ouro na prorrogação. Já o Tatuapé, de São Paulo, venceu o Rio de Janeiro na decisão de terceiro lugar, 10 x 08.

No domingo, o feminino contou com duelos entre Tatuapé e Athenas de Itanhaém, com título paulista já certo. E o jovem clube do Litoral Sul se saiu campeão, vencendo o jogo decisivo por 14 x 00.

- Continua depois da publicidade -

A temporada 2018-19 do League será encerrada com a final do Top 1, o Campeonato Brasileiro de Rugby League 13s, com Band Devils (o League do Band) e Tatuapé duelando em janeiro, em data a ser confirmada.

Masculino

08:00 – Paraná 18 x 12 Tatuapé – Brasileiro Masculino de 9s

08:20 – Rio de Janeiro 14 x 18 Urutau – Brasileiro Masculino de 9s

10:40 – Paraná 24 x 14 Urutau – Brasileiro Masculino de 9s

11:00 – Tatuapé 28 x 08 Rio de Janeiro – Brasileiro Masculino de 9s

13:20 – Paraná 30 x 06 Rio de Janeiro – Brasileiro Masculino de 9s

13:40 – Tatuapé 04 x 06 Urutau – Brasileiro Masculino de 9s

16:00 – Disputa de 3 x 4 – Tatuapé 10 x 08 Rio de Janeiro – Brasileiro Masculino de 9s

16:30 – Disputa de 1 x 2 – Paraná 34 x 30 Urutau – Brasileiro Masculino de 9s

Feminino

10:30 – Tatuapé 08 x 08 Athenas Itanhaem – Brasileiro Feminino de 9s

13:00 – Tatuapé 00 x 14 Athenas Itanhaem – Brasileiro Feminino de 9s