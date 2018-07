A jovem Confederação Brasileira de Rugby League está ganhando novos adeptos e adeptas. Nesse próximo fim de semana, São Paulo terá seu primeiro treino feminino da modalidade, ao passo que os estados de Minais Gerais e Rio de Janeiro contarão com muitas outras iniciativas. Confira a lista dos treinos:

* São Lourenço/MG – 21/07 – Campo de Rugby da Nestlé – Aberto a todos ás 14h;

* São Paulo/SP – 22/07 – Av. Dante Pazzanese, 421, Vila Mariana (Apenas Feminino) ás 14h;

* Carmo de Minas/MG – 28/07 – Campo Municipal, Centro – Aberto a todos ás 14h

* Três Rios/RJ – 28/07 – Campo Municipal – Aberto a todos ás 14h;

* Caxambu/MG – 04/08 – Campo da Fundação – Aberto a todos ás 14h;

* Rio de Janeiro/RJ – 11/08 – Praia de Copacabana (Nos Hs) – Aberto a todos ás 10h (á confirmar data);

* Volta Redonda/RJ – 25/08 – Aeroclube – Aberto a todos ás 14h;

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes e organizada por entidades distintas do Union. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union que reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França, onde segue bem abaixo do Union.

Quais as principais diferenças do League para o Union?