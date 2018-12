No próximo dia 8 de dezembro acontecerá em Adustina o 1º Torneio Juvenil de Rugby Sevens do Semiárido com a participação dos times masculinos de Adustina, Caxias e Sergipe e dos times femininos de Adustina e Caxias.

Na oportunidade, além das equipes que participaram do Campeonato Estadual que se realizou no dia 20 de outubro no Estádio de Pituaçu em Salvador, teremos pela primeira vez à participação de equipes M-13 (masculina e feminino) que farão uma demonstração das suas capacidades e afinal nada mais são que o efeito do trabalho que tem sido desenvolvido através da coordenação do Professor Adenílcio Rodrigues, Diretor de Desenvolvimento da Federação de Rugby da Bahia, e com o apoio da própria Federação e da Secretaria de Esportes do Município.

O torneio terá seu inicio às sete da manhã com término previsto as 11h00.