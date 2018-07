Apenas uma partida movimenta o Rugby universitário nesse fim de semana, mas é um dos jogos mais esperados do campeonato. É o dérbi Mackenzista entre Direito e Engenharia, finalistas do último ano e protagonistas da liga nos últimos anos, chegando entre as quatro melhores equipes desde 2014.

Em 2018, a partida ganha importância pois a divisão será disputada em pontos corridos e um novo tropeço dos futuros advogados pode praticamente eliminar suas chances de título nesse ano. Apesar do retrospecto favorável aos Engenheiros (4 vitórias nos 5 últimos jogos) e o Direito estar em reformulação, a expectativa é para um grande jogo à altura da tradição de ambos.

Campeonato Paulista Universitário – Semana 8

Dia 15/07/2018 às 11h – Engenharia Mackenzie X Direito Mackenzie

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Alexandre Castiglioni e Mauro Paccagnela

4º árbitro: Guilherme Queiroz

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Leões e Ilhabela se enfrentam para se manter na briga do título no Desenvolvimento

A divisão de Desenvolvimento do Rugby Paulista volta nesse fim de semana com dois jogos na capital paulista. Na Arena Paulista de Rugby, a juventude dos Leões de Paraisópolis enfrenta a experiência do Ilhabela em confronto inédito para não deixarem o Jacareí B escapar na liderança do campeonato. Com duas campanhas parecidas, o destaque vai para o poder ofensivo de ambos, com Ítalo Morais liderando a tabela de artilheiros (com direito a dois incomuns drop goals) e o veterano Paulo “Gordo” Souza entre os trymen até aqui.

No SPAC, dois dos mais antigos clubes do país voltam a se enfrentar em torneios oficiais, com o time B dos britânicos recebendo os caveiras da Medicina. Os visitantes ainda não venceram na temporada e a equipe em reconstrução terá pela frente o misto de veteranos e juniores do alviceleste, enquanto sua equipe principal se prepara a estreia no Brasileiro na próxima semana.

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – Semana 7

Dia 14/07/2018 às 13h – Leões de Paraisópolis X Ilhabela

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Regis Dantas e Luiz Henrique

4º árbitro: Luiz Dantas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 14/07/2018 às 14h – SPAC B X Medicina

Árbitro: Roger Santesso

Auxiliares de linha: Jefferson Santana e Angélica Gevaerd

4º árbitro: Erika Weiss

Local: SPAC – São Paulo, SP