O Super 8, o Campeonato Brasileiro de Rugby, terá a última rodada de sua temporada regular sábado, com os duelos de quartas de final sendo conhecidos. A briga maior é pelo mando de jogo nos jogos do mata-mata, seja nas quartas ou nas semifinais.

Líder da competição, o Jacareí receberá o São José no grande clássico do Vale do Paraíba. A situação do São José já está definida, com o clube condenado ao último lugar da primeira fase. Os joseenses vivem um momento complicado e buscam ainda a primeira vitória no Super 8, que lhes daria uma moral extra para o mata-mata. O empate entre os dois no Paulista deste ano coloca um tempero extra na disputa, já que o Jacareí, apesar do grande momento, luta para quebrar um tabu: jamais os Jacarés derrotaram o Sanja em um jogo de campeonato pelo XV adulto. E não bastará ao Jacareí uma vitória apenas. Se a vitória for dos Jacarés nesse sábado, o confronto de quartas de final voltará a opor os dois vizinhos, pois o Jacareí precisará somente de um simples triunfo para carimbar o primeiro lugar na classificação.

Torcendo por um tropeço do Jacareí estará o vice líder Pasteur, que precisará também vencer o Desterro fora de casa para poder alcançar o primeiro lugar geral. Os Galos já rem o mando de jogo assegurado nas quartas de final e vivem grande momento desde a chegada do novo treinador Philippe Benetton. O PAC quer no mínimo garantir o segundo lugar, para ter o mando também em uma eventual semifinal. Porém, o adversário precisa vencer de qualquer forma. Os catarinenses ocupam hoje o sexto lugar e precisam de uma difícil combinação de placares para terminarem na quarta posição e ganharem o direito ao mando de jogo nas quartas de final. O Desterro precisará de uma vitória com bônus somada a uma vitória sem bônus do SPAC contra o Curitiba para conseguir seu objetivo. No Super 8 de 2016, o Desterro venceu seus dois duelos com o Pasteur, mas em Florianópolis a vitória foi por apenas 26 x 24.

Curitiba e SPAC farão o duelo mais quente pela rodada final, pois o Curitiba ocupa hoje o quarto lugar, somente 2 pontos acima do quinto colocado SPAC. Os confrontos entre os dois times têm histórico de sempre serem bons, mas no ano passado os Touros conseguiram vitórias expressivas sobre o decano paulistano. Jogando em casa, o CRC fez nada menos que 46 x 08 em 2016 sobre o SPAC, o que coloca maior pressão sobre os paulistas na partida. Para o Curitiba, uma vitória simples será suficiente, ao passo que o SPAC poderá também assegurar o mando com uma vitória simples, mas terá maior segurança se conseguir a vitória com bônus, para não abrir chances ao Desterro.

Terceiro colocado, o Farrapos receberá a penúltima colocada Poli em jogo que também tem sua importância, naquele que será o primeiro duelo entre os dois clubes na história. Os gaúchos somam apenas 2 pontos a menos que o Pasteur e sonham com o segundo lugar geral, que lhes daria o mando de jogo em uma eventual semifinal. A Poli já não pode mais jogar em casa nas quartas de final, mas joga para se reerguer, pois o clube da USP não vence desde a segunda rodada.

Curitiba x SPAC

Local: Secretaria de Esportes do Paraná

Endereço: Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza, 1020 – Capão da Imbuia – Curitiba/PR

Horário: 14h30

Árbitro: Victor H. Barboza

Desterro x Pasteur

Local: UFSC Campus Fazenda da Ressacada

Endereço: Rua José Olímpio da Silva, 1100 – Tapera – Florianópolis/SC

Horário: 15h

Árbitro: Henrique Platais

São José x Jacareí

Local: CT Ange Guimerá

Endereço: Rua Vlater Dellu, 57 – Parque Residencial União – São José dos Campos/SP

Horário: 15h30

Árbitro: Xavier Vouga

Farrapos x Poli

Local: Estádio da Montanha

Endereço: Rua Osvaldo Aranha, s/n – Cidade Alta – Bento Gonçalves/RS

Horário: 15h00

Árbitro: Lucas Santos

Clube Cidade (UF) P J V E D 4+ -7 PP PC SP Jacareí Jacareí (SP) 25 6 5 0 1 4 1 176 135 41 Pasteur São Paulo (SP) 22 6 5 0 1 1 1 109 91 18 Farrapos Bento Gonçalves (RS) 20 6 4 0 2 3 1 163 144 19 Curitiba Curitiba (PR) 16 6 3 0 3 1 3 108 98 10 SPAC São Paulo (SP) 14 6 3 0 3 0 2 122 126 -4 Desterro Florianópolis (SC) 14 6 2 0 4 3 3 172 158 14 Poli São Paulo (SP) 11 6 1 1 4 2 3 121 137 -16 São José São José dos Campos (SP) 3 6 0 1 5 0 1 99 181 -82

Vitória = 4 pontos;

Empate = 2 pontos;

Derrota = 0 pontos;

Fazer 4 ou mais tries = 1 pontos extra;

Derrota por 7 ou menos pontos de diferença = 1 ponto extra;



- Todos avançarão às quartas de final



Foto: Dani Meyer – Fotojump