Rodada enxuta pelo Campeonato Paulista B com dois jogos pelo miolo da tabela que pode deixar o São Carlos na vice-liderança e dificultar a vida dos rivais tentando buscar o mesmo, sendo olhados pelo retrovisor pelo líder isolado Engenharia Mackenzie, que descansa na rodada.

O destaque da rodada é a guerra santa entre São Carlos e São Bento, medindo a força dos milagre entre os times, que estão em situações distintas na tabela, mas que passaram a encontrar o caminho das vitórias: São Carlos pode alcançar a graça da vice-liderança caso consiga uma vitória por ponto bônus; o São Bento obteve a benção na última rodada com acalorados 50 pontos em cima do desafortunado Jaguars e parece ter encontrado o caminho das vitórias.

O jogo será realizado em São Carlos, o time da casa volta após duas rodadas fora em que conseguiu vitórias por placaras muito próximos de deixar os torcedores roendo as unhas – 9×7 e 19×7 contra Tucanos e Piratas, respectivamente – e faz valer o mando para tentar emplacar o favoritismo como um dos possíveis candidatos à ascenção para o Paulista A. Tarefa que não será nada fácil, pois o São Bento vem embalado e pode chegar na briga pelo G4 se vencer a segunda seguida. O jogo servirá para testar a calibragem dos pés dos artilheiros de ambos os times: Luís Cameirão pelo São Carlos com 23 pontos e Gabriel Vargas pelo São Bento com 17 pontos até aqui.

Piratas e Jaguars realizam o duelo da metade inferior da tabela, com ambas as equipes ainda tentando encontrar o seu melhor desempenho na temporada. o recém-promovido Jaguars sente na pele o peso da divisão e ainda não encontrou sua primeira vitória, amargando a última colocação com apenas 2 pontos. Piratas obteve sua única vitória na primeira rodada contra o Tucanos, em um disputado 35×31 contra o time de São João da Boa Vista, e na última rodada caiu contra o São Carlos por 19×7. Dentro do Campo Novo Mundo, os Piratas terão como uma das missões parar um dos trymen do Paulista B, Flávio Henrique da Silva, com 5 tentos a seu favor, com certeza uma das armas mais fortes para o Jaguars tentar obter sua primeira vitória

Campeonato Paulista B – 8ª semana

Dia 25/05/2019 às 15h00 – São Carlos x São Bento

Local: Água Vermelha – São Carlos, SP

Dia 25/05/2019 às 15h30 – Piratas x Jaguars

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP