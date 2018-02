Quarta-feira, dia 21, será de jogo bom em Chapecó, oeste de Santa Catarina. A cidade receberá a visita do clube argentino Caraya, de Misiones, que fará seu primeiro de dois amistosos na semana no estado.

Os Carayas levarão seu time de sevens feminino para encarar o clube local do Velho Oeste, que está organizando o evento na cidade, enquanto os homens duelarão a Seleção Catarinense, adulta e M19, no campo Verdão.

No sábado, os argentinos irão a Florianópolis e duelarão com a seleção de Santa Catarina novamente, adulta e M19 também. Os jogos serão na UFSC, com organização da Academia de Alto Rendimento da CBRu-Florianópolis e da Federação Catarinense de Rugby (FECARU). A iniciativa faz parte de uma aproximação que a FECARU está buscando com o rugby argentino, pela proximidade com a província de Misiones.

Quarta-feira, dia 21 – Chapecó – Verdão

17h30 – Juvenil

19h30 – Adulto

- Continua depois da publicidade -

Sábado, dia 24 – Florianópolis – UFSC/Tapera

14h00 – Juvenil

16h00 – Adulto

Os convocados para o XV masculino adulto catarinense são:



Deivid Rodrigues – Desterro

Dante Fabricio Villa Ferla – BC

Robson Riva – Chapecó

Andrey Wilson Machado – Itajaí

Dione Andrade – Chapecó

Airton Pedro Machado – Blumenau

Alisson da Silva – Chapecó

Daian Muller – Chapecó

Ruan Weiss – Desterro

Diego Zaboenco – Chapecó

Leandro Castro de Sá – Desterro

Thiago Borges – Joaca

Marcelo arruda – Desterro

Matheus Correa Moraes – BC

Julio Bergamachi – Chapecó

Alvacir Guilherme Kreusch – BC

Cicero Correa – Chapecó

Daniel Barrili – Velho Oeste

Marcio Lessa – Desterro

Thomas Joinville – Joinville

Bruno Signore – Chapecó

Marcos Godois – Chapecó

Lucas Aparecido Batista – BC