No próximo domingo, dia 1º de julho, ACER Brasil e Templários Clube e o projeto Try Rugby (programa de esporte para o desenvolvimento do British Council e da Premiership Rugby)

organizarão (em parceria com outros clubes da região) um Festival de Rugby Feminino, a fim de promover e introduzir ao esporte mulheres e meninas, a fim de desenvolverem um interesse de longo prazo e elas são e serão jogadoras, administradoras, técnicas, fãs e investidoras.

O Festival acontecerá na Avenida Imperatriz Leopoldina, 925, Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo, de 13h às 18h, no dia 01 de julho de 2018. Menores de idade deverão ter autorizações de seus responsáveis para participarem do Festival.

Times confirmados:

Leprechauns UFABC

Rugby FEI

Saracens Bandeirantes

Templários Rugby Feminino

Diadema Rinos

Programação:

PRIMEIRO TEMPO

Minitorneio coletivo com todos os times misturados e jogos de tag/touch, para desenvolver todas as habilidades do rugby. Para as jogadoras que quiserem jogar contato, podemos fazer jogos de 7’s (ainda com os times misturados).

SEGUNDO TEMPO

A sugestão é que os times se organizem entre si e cada jogadora traga um prato de salgado, doce e/ou bebida.

O objetivo principal é a confraternização dos times e compartilhar experiências. É extremamente necessário o incentivo ao rugby feminino no Brasil, sobretudo entre as meninas mais jovens.