É hora de decisão na Série B! A última rodada da divisão acontece nesse fim de semana definindo o último semifinalista da temporada que seguirá na luta pelo título. A briga para fugir do rebaixamento também pode ser definida na rodada, com São Bento, Cougars e Wallys precisando da vitória.

O sábado começa com um confronto de arrepiar, com o São Carlos podendo fechar o quarteto finalista se vencer a invicta Engenharia Mackenzie. Vindo do rebaixamento da Série A, os Rinocerontes tiveram um início ruim de temporada mas deram a volta por cima com quatro vitórias seguidas e só dependem de si mesmos para se classificar. Mas entre as três equipes que ainda tem chances, a equipe tem um dos desafios mais difíceis, jogando contra a segunda melhor defesa e ataque. Já garantido, os Mackenzistas enfrentam o São Carlos pela primeira vez e lutam para manter a sua invencibilidade intacta e pelo primeiro lugar para decidir os jogos em casa, mas terá um dos conjuntos mais experientes da divisão pela frente.

No páreo com o São Carlos, está o ABC, que recebe o São Bento em duelo de extremos. Os Carneiros tem o duelo mais fácil teoricamente entre os candidatos à vaga, mas não depende apenas de seus esforços para chegar lá, e terá um São Bento sem nada a perder, que vem crescendo nas últimas rodadas e pode surpreender, mas precisará garantir os tries que faltaram ao longo do ano. De fato, a equipe é a que mais ganhou pontos defensivos na temporada, ficando muito próximo da vitória em pelo menos quatro oportunidades.

Na fuga do rebaixamento, o Wallys viaja para encarar o já garantido Tucanos. Na parte de baixo da tabela ao longo de toda temporada pelo segundo ano seguido, os Listrados reagiram na hora certa, com vitória em casa diante do Piratas deixando a equipe no limite, na oitava colocação, mas ainda não estão salvos. Mesmo com um dos piores ataques da divisão, o Wallys tem o artilheiro do campeonato, Carlos Molina, com nada menos que 88 pontos, mais da metade do que a equipe registrou. Os Tucanos fizeram uma grande temporada mas oscilaram nos últimos jogos, sofrendo para bater o São Bento e caindo por grande margem contra o Tornados e curiosamente detém o terceiro melhor ataque, mas também a quarta pior defesa, esperança para os visitantes.

Assim como o Wallys, o Cougars luta pela permanência, e vai até São Paulo para enfrentar o Urutu, única equipe que não luta pela classificação ou para permanecer na divisão em busca da primeira vitória fora de casa, mas sua defesa, a pior da divisão, terá que se superar para conter os avanços de Jadson, um dos trymen da temporada. O Urutu fez uma campanha apenas regular e se manteve na luta pela classificação até a última rodada, mas os tropeços em jogos chave minaram as chances do clube da capital voltar à semifinal. Mesmo em caso de derrota, o clube de Vinhedo ainda tem um jogo a fazer (contra a Engenharia Mackenzie), e dependendo dos resultados da rodada, pode ter uma sobrevida.

No domingo, o Piratas recebe o líder Tornados, e jogará sabendo o resultado de seus adversários diretos pela classificação. Só um tropeço de ABC e São Carlos mantém o time vivo para tentar a classificação em seu primeiro ano na divisão, e não bastasse isso, o clube de Americana ainda tem pela frente o melhor ataque, defesa e tryman da competição. Um ponto positivo a favor da equipe é que os alvilaranjas jogarão um dia antes pela Taça Tupi, e deverão vir com pelo menos parte de seu elenco bem desgastada para a disputa. Do lado negativo vem o retrospecto em casa, com duas derrotas em quatro jogos.

Campeonato Paulista B – Semana 16

Dia 18/08/2018 às 15h – São Carlos X Engenharia Mackenzie

Local: Campo da Água Vermelha – São Carlos, SP

Dia 18/08/2018 às 15h – Tucanos X Wallys

Local: CSU Durval – São João da Boa Vista, SP

Dia 18/08/2018 às 16h – ABC X São Bento

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 18/08/2018 às 18h – Urutu X Cougars

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 19/08/2018 às 15h – Piratas X Tornados

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP