Na tarde do último sábado, 24, o São Carlos foi até Ribeirão Preto enfrentar a equipe local pela terceira e última etapa da Copa Central 2018. Além de encerrar a participação do São Carlos na competição, a partida valia o título do torneio já que tanto São Carlos quanto Ribeirão Preto encontravam-se invictas.

A partida começou com mais ações ofensivas do São Carlos e, logo aos 5 minutos de jogo, Vinicius Segnini marcou um try para o São Carlos, sem conversão. Postando-se bem na defesa e conseguindo algumas boas ações no ataque, Ribeirão conseguiu segurar um pouco o ímpeto dos rinocerontes.

A nova mexida no placar aconteceria com Arthur Pinheiro, aos 36 minutos, que marcou mais um try para o São Carlos. Cameirão converteu. Ribeirão descontarou já nos acréscimos, com um try não convertido.

Os auri-rubros voltariam no segundo tempo com Pinheiro marcando mais um try aos 8 minutos da segunda etapa. Dessa vez, sem conversão. O São Carlos voltaria a marcar aos 23 minutos, com Alexandre Bertuga fazendo seu try, que ele mesmo converteria. Ribeirão descontaria, uma vez mais, ao final do tempo. Dessa vez, além do try, também fez uma conversão.

Final de partida: São Carlos 31 x 12 Ribeirão Preto. Além de conquistar o título e selar o bicampeonato, o São Carlos terminou o torneio como a melhor defesa e o melhor ataque.

Completando o dia de rugby, foram realizados dois amistosos femininos entre Aliança (Ribeirão) e Piracicaba (vitória da equipe piracicabana em ambas as partidas por 27 a 7 e 17 a 10) e a partida de encerramento da Copa Central 2018 entre Piracicaba e Locomotiva. Com vitória de Piracicaba por 67 a 0, a equipe piracicabana acabou ficando em terceiro lugar.

