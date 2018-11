O último fim de semana marcou o retorno do rugby sevens aos Jogos Abertos do Interior, tradicional olimpíada do interior paulista. São Carlos recebeu os dois torneios, masculino e feminino, com cada time representando uma cidade diferente.

A conquista masculina do São Carlos veio após uma campanha prodigiosa: no sábado, pela fase de grupos, venceu suas três partidas – 19 a 0 contra Tucanos (São João da Boa Vista), 40 a 0 contra Ribeirão Preto e 36 a 5 contra Mogi (Mogi das Cruzes); no domingo de manhã, em partida válida pela semifinal, venceu a UFSCar (Ibaté) por 31 a 7.

“Foi um torneio bem disputado e com grande compromisso das equipes em fazer seu melhor possível”, comentou Leonardo Carniato, Secretário Executivo do São Carlos. “Agora, é somar forças com essas equipes e trabalhar para o rugby se tornar modalidade oficial nos Jogos Abertos em 2021 – o que seria excelente para a difusão e consolidação do esporte”, finalizou.

“O título foi uma consequência do trabalho duro dentro e fora de campo”, comentou Jean Ferrarini, treinador da equipe são-carlense. “Agora, é manter o foco e buscar o tricampeonato do Sanca Sevens no próximo sábado”, emendou.

Já o torneio feminino foi todo realizado no sábado, com o Guarulhos levando a melhor com campanha invicta, sofrendo somente 2 tries.

Sábado

09h00 – São Carlos 19 x 00 São João – M

09h20 – Ribeirão 14 x 07 Mogi – M

09h40 – Dourados 00 x 39 Paulínia – M

10h00 – Rio Claro 12 x 17 Ibaté – M

10h20 – São Carlos 24 x 00 Ribeirão – F

10h40 – Rio Preto 05 x 21 Guarulhos – F

11h00 – São Carlos 40 x 00 Ribeirão – M

11h20 – São João 22 x 00 Mogi – M

11h40 – Dourado 00 x 27 Rio Claro – M

12h00 – Paulínia 25 x 00 Ibaté – M

13h00 – São Carlos 05 x 14 Rio Claro – F

13h20 – Ribeirão 00 x 26 Guarulhos – F

13h40 – São Carlos 36 x 05 Mogi – M

14h00 – São João 17 x 21 Ribeirão – M

14h20 – Dourado 05 x 40 Ibaté – M

14h40 – Paulínia 14 x 05 Rio Claro – M

15h00 – São Carlos 07 x 19 Guarulhos – F

15h20 – Ribeirão 12 x 12 Rio Preto – F

Feminino: 1 Guarulhos, 2 Rio Claro (RURC), 3 São Carlos (Garra), 4 Ribeirão Preto (Aliança);

Domingo

09h00 – Semifinal Prata – Tucanos 41 x 07 Dourado – M

09h20 – Semifinal Prata – Rio Claro 12 x 17 Mogi – M

09h40 – Semifinal Ouro – São Carlos 31 x 07 Ibaté – M

10h00 – Semifinal Ouro – Paulínia 31 x 00 Ribeirão Preto – M

10h40 – Disputa de 7º lugar – Dourado 14 x 05 Rio Claro – M

11h00 – Final Prata – Tucanos 40 x 00 Mogi – M

11h20 – Decisão de 3º lugar – Ibaté 21 x 00 Ribeirão Preto – M

11h40 – FINAL Ouro – São Carlos 24 x 00 Paulínia – M

Masculino: 1 São Carlos, 2 Paulínia (Jequitibá), 3 Ibaté (UFSCar), 4 Ribeirão Preto, 5 São João da Boa Vista (Tucanos), 6 Mogi (Nacanis), 7 Dourado (CAASO), 8 Rio Claro (RURC);