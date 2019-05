A Série B do Rugby paulista entrou em campo nesse fim de semana com apenas dois jogos mas que movimentaram o G4 embolaram a zona intermediária da classificação.

Em São Carlos, os Rinocerontes receberam o São Bento para uma verdadeira Guerra Santa, em uma partida muito equilibrada e onde cada lado acabou parando no trabalho defensivo adversário, cabendo a Cameirão abrir o placar apenas aos 24′ de jogo com um penal, e o chute parece ter acordado o time da casa que ampliou apenas cinco minutos depois com Rafael Milani. Márcio Santana reduziu para o São Bento aos 34′ e manteve o clube da capital na briga pela vitória no final da etapa.

O segundo tempo manteve dinâmica semelhante, mas ciente da frágil vantagem na etapa inicial, o São Carlos tornou a ampliar por meio de penal aproveitando as infrações cedidas pelo São Bento em seu campo de defesa. A tranquilidade só veio com Bertuga cruzando o ingoal aos 13′, requerendo aos visitantes pelo menos duas posses para virar o placar e um terceiro penal certeiro de Cameirão na reta final assegurou a vitória dos Auri-rubros, que ainda conseguiram neutralizar as poucas chances do adversário para manter sua invencibilidade no campeonato e assumir a vice-liderança do campeonato.

Piratas vence e se aproxima do G4

Em Americana, o Piratas precisou de um segundo tempo impecável para vencer a primeira em casa sobre o Jaguars. Fábio Lopes abriu o placar e logo depois o pack do time da casa voltou a mostrar sua força ao anotar seu segundo try da temporada, mas o Jaguars se manteve na partida com Stéfano colocando o primeiro try para os visitantes e Igor chutando penal certeiro quatro minutos depois mantendo a equipe na partida. Diego e Douglas garantiram o ponto de bonificação ainda no primeiro tempo, mas Igor também guardou um try convertido e levou o Jaguars para os vestiários com uma desvantagem de apenas 9 pontos.

No segundo tempo, a dinâmica da partida mudou completamente com Douglas anotando seu segundo try do dia aproveitando situação de superioridade numérica logo aos 2′. Um penal de João Correa seguido de try de Caetano no minuto seguinte e Fábio guardando seu segundo do dia apenas quatro minutos depois ampliaram muito a vantagem dos Piratas e deram tranquilidade para a equipe administrar a vantagem e apesar de Bruno reduzir aos 26′, o Jaguars não conseguiu equilibrar a partida e Ewerton guardou o oitavo try do dia para os donos da casa, mas houve tempo para Flávio descontar mais uma vez para o Jaguars, garantindo ao menos o ponto de bonificação, que não tira a equipe da incômoda lanterna da competição, mas mantém proximidade do pelotão intermediário do campeonato.

Na próxima rodada, ABC e Tucanos fazem o jogo isolado da rodada.

Campeonato Paulista B – semana 8

Dia 25/05/2019 às 15h00 – São Carlos 21 x 05 São Bento

Local: Água Vermelha – São Carlos, SP

Dia 25/05/2019 às 15h30 – Piratas 58 x 25 Jaguars

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Classificação



Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Engenharia Mackenzie São Paulo 19 4 4 0 0 3 0 151 53 98 São Carlos São Carlos 17 4 4 0 0 1 0 94 24 70 Rio Branco São Paulo 15 4 3 0 1 2 1 104 66 38 ABC Santo André 15 4 3 0 1 3 0 130 125 5 Piratas Americana 10 4 2 0 2 2 0 113 99 14 Lechuza Sorocaba/Votorantim 6 3 1 0 2 2 0 84 103 -19 Urutu São Paulo 6 4 1 0 3 1 1 90 113 -23 São Bento São Paulo 5 3 1 0 2 1 0 78 112 -34 Tucanos São João da Boa Vista 4 4 0 0 4 1 3 79 113 -34 Jaguars Jaguariúna 3 4 0 0 4 1 2 82 194 -112

Vitória = 4 pontos

Empate = 2 pontos

Derrota = 0 pontos

Marcar 4 ou mais tries no jogo = 1 ponto

Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto



1º ao 4º colocados = Semifinais

9º colocado = Repescagem de Rebaixamento contra o vice do Paulista C

10º colocado = Rebaixamento direto