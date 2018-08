Tornados, Engenharia Mackenzie, Tucanos e São Carlos. Esses são os clubes que seguem na briga pelo título da Série B 2018, em uma rodada em que tudo deu certo para os Rinocerontes, que mesmo derrotados, passaram de fase ao ver ABC e Piratas, seus adversários diretos pela classificação, também caírem na rodada decisiva. Na parte de baixo da tabela, o São Bento fez a sua parte e venceu o ABC e se salvou do rebaixamento direto, mas ainda depende de um tropeço do Cougars diante dos Mackenzistas no jogo remanescente da divisão (adiado em função da greve dos caminhoneiros) para confirmar a permanência na divisão.

São Carlos perde em casa mas se classifica para as semis

São Carlos e Engenharia Mackenzie fizeram um muito aguardado confronto entre duas equipes de tradição e dentro do G4, onde os Rinocerontes precisavam garantir ao menos um ponto para se classificar e as equipes não decepcionaram, com um duelo muito equilibrado. Os donos da casa começaram com as principais chances, pressionando a saída de bola mackenzista e arriscando subidas com a linha, e o esforço inicial foi recompensado com Arthur Pinheiro aproveitando espaço na linha para abrir o placar aos 7′. A resposta no entanto foi imediata dos visitantes, que recuperaram a posse de bola logo após o chute de saída e tiveram calma para trabalhar até Rodrigão acionar Gabriel “Tsonga” na ponta, para empatar a partida, em uma igualdade que se manteve até os minutos finais, quando Gabriel Lombello irrompeu pelo centro perto da linha de 5m para colocar a Engenharia na liderança aos 36′.

No segundo tempo, foi a vez do Mackenzie pressionar a saída adversária, e com um bom chute de fundo, acuou o São Carlos dentro de seus 22m para depois recuperar a bola e ampliar com Emir Peralta aos 3′. O São Carlos não se acanhou e seguiu ofensivo, mas seus esforços pararam na forte defesa do Mackenzie que aguentou o castigo imposto pelos Rinocerontes e conseguiu ampliar aos 11′ com Maurício Maia, dando mais tranquilidade para a equipe. As equipes seguiram se alternando nas oportunidades, mas prevaleceu a vitória da Engenharia Mackenzie, que ainda mira a liderança da divisão para decidir os jogos em casa.

Apesar da derrota, o São Carlos conquistou a sonhada classificação com os tropeços do ABC e Piratas na rodada, os dois adversários diretos pela vaga, e com isso, segue na luta para retornar à elite estadual um ano após seu rebaixamento, feito ainda inédito.

Tornados encerra primeira fase com vitória

Mesmo com um fim de semana duríssimo com dois jogos em dois dias, o Tornados saiu fortalecido rumo às semifinais do Paulista B, vencendo primeiro o Inconfidentes pela Taça Tupi e superando o Piratas no dia seguinte, se recuperando da derrota diante da Engenharia Mackenzie na semana anterior. Os líderes começaram forte com dois tries nos quatro primeiros minutos com os artilheiros Alcino e Franz, mas Douglas descontou aos 7′, mostrando um início incendiário das duas equipes. No entanto o clube de Indaiatuba retomou o controle da partida e aproveitou a exclusão de Fábio José para dominar o restante da etapa, correndo para mais quatro tries com destaque para Alcino completando o hat-trick ainda no primeiro tempo, e Thauan recolocou os donos da casa no jogo diminuindo no minuto final.

Só a vitória interessava para o Piratas e no segundo tempo foi a vez de Ivan Mancini brilhar com dois tries seguidos aos 15′ e 19′ animando a torcida de Americana com a chance de virada, especialmente com o cartão para Sandrinho, desfalcando o Tornados por 10 minutos, mas a reação não seguiu adiante e para piorar, Gustavo voltou a pontuar para garantir a vitória do alvi-laranja, com Ivan completando seu hat-trick aos 38′ na despedida do clube da competição, encerrando na sétima posição e uma campanha muito positiva em seu ano de estreia na divisão.

Urutu fecha participação em alta

Única equipe que não lutava nem pela classificação nem pelo rebaixamento, o Urutu entrou em campo disposto ao menos a fazer uma campanha próxima a do ano passado, quando terminou em quarto lugar. E foi bem sucedida, com os tropeços das equipes à sua frente e com a vitória sobre o Cougars.

A vitória se construiu no primeiro tempo com nada menos que três tries em vinte minutos. Felipe Marambio cruzou o ingoal aos 12′ e Loureiro somou outros 5 pontos na conversão e penal logo depois. O pilar Massaini ampliou a contagem e o artilheiro Jadson não passou em branco fazendo seu nono try na temporada aos 28′. A reação do Cougars veio somente aos 36′ com o oitavo Charles Schimidt, reduzindo a vantagem do do Urutu para 17 pontos no fim da etapa. O segundo tempo começou complicado para os visitantes com a exclusão de Henrique Tristão por 10 minutos, e Guilherme Bianco aproveitou para ampliar para o Urutu. Helder Suffi descontou novamente para o Cougars somente aos 25′ em um momento de equilíbrio de forças, mas não houve tempo para o Cougars ensaiar uma virada.

Com o resultado, o Urutu se despede na quinta colocação, enquanto o Cougars ocupa a última posição e precisará de ao menos um ponto contra a Engenharia Mackenzie para superar o Wallys, penúltimo colocado, no critério de desempate para ir para a repescagem. Para se garantir na divisão, só a vitória interessa para o Cougars.

São Bento se salva do rebaixamento e elimina o ABC

Em confronto onde cada equipe precisava da vitória para objetivos distintos (o ABC mirava a classificação, o São Bento a fuga do rebaixamento) o dia sorriu para a parte de baixo da tabela, que aproveitou melhor suas chances e venceu sua segunda partida na temporada, o suficiente para subir para a 8ª posição. OS Carneiros começaram na frente com penal de Pinge, mas Arlindo e Henrique viraram o placar no final da etapa para levar o São Bento em vantagem de 12 a 3.

No segundo tempo, as duas equipes se lançaram ao ataque mas com falhas nos momentos decisivos e o bom trabalho das duas defesas, o placar se manteve inalterado até a reta final que se incendiou com nada menos que 17 pontos em sete minutos. Aleixo e Pinge recolocaram o ABC na partida reduzindo a vantagem adversária para apenas 2 pontos, mas João Pedro Cortês foi preciso no momento definitivo da partida anotando um penal que manteve a vantagem em 5 pontos e forçou o ABC a buscar mais um try. Mas quem matou a partida foi o São Bento, com José Gomes cruzando o ingoal mais uma vez, garantindo a vitória para a equipe, impedindo o ABC de chegar na semifinal pelo segundo ano seguido.

Tucanos vence e se garante em terceiro

Já classificado, o Tucanos recebeu o Wallys que por sua vez estava em situação perigosa na tabela, precisando da vitória para se garantir por mais um ano na Série B, mas o martírio dos Listrados vai seguir por mais uma rodada, torcendo por um tropeço do Cougars na partida final. Mas os visitantes flertaram com a vitória por um tempo, com um primeiro tempo extremamente igual, com Molina anotando mais um penal para sua conta e Matheus anotando um try para os donos da casa.

No segundo tempo, Molina aproveitou as infrações adversárias para colocar mais seis pontos no placar nos três primeiros minutos, chegando a 97 pontos anotados na competição, mas os erros de finalização pagaram seu preço, com Guilherme Ferreira recolocando o Tucanos na liderança, mas a tênue vantagem de apenas um ponto ainda manteve o Wallys vivo na partida. Na reta final, o ritmo mais intenso do time da casa finalmente deu frutos, com Bortolotti e Bixesto cruzando o ingoal adversário e negando o ponto defensivo para os visitantes, que caíram para a penúltima posição com a vitória do São Bento.

Campeonato Paulista B – Semana 16

Dia 18/08/2018 às 15h00 – São Carlos 05 X 24 Engenharia Mackenzie

Local: Campo da Água Vermelha – São Carlos, SP

Dia 18/08/2018 às 15h00 – Tucanos 24 X 09 Wallys

Local: CSU Durval – São João da Boa Vista, SP

Dia 18/08/2018 às 16h00 – ABC 10 X 22 São Bento

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 18/08/2018 às 18h00 – Urutu 27 X 10 Cougars

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 19/08/2018 às 15h00 – Piratas 25 X 46 Tornados

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Classificação