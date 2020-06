A campanha “Juntos Pelo São Carlos” é uma campanha de arrecadação virtual do São Carlos. O atleta e Secretário Executivo do clube, Leonardo Carniato, falou um pouco sobre a campanha:

“Somos um clube amador, onde nenhum atleta recebe para jogar […] bem, dado a pandemia, alguns atletas perderam parcial ou totalmente a renda e nossos eventos e vendas durante os jogos ficaram inviabilizados. Dessa maneira, nossa arrecadação despencou e o caixa que tínhamos pagam nossos compromissos financeiros até este mês”.

“Para os próximos meses, os custos previstos são i) parcela final do material de treino e jogo adquirido no começo de março, ii) cartório, visto que esse ano teremos eleições para a Diretoria e Conselho, iii) custos da vaquinha virtual e iv) salário do treinador (e que, em prol do clube, aceitou reduzir o salário durante o período da pandemia)”.

A vaquinha se encontra em www.abacashi.com/p/juntos-pelo-sao-carlos e as contribuições são livres, mas com o mínimo estipulado, pelo site, em R$15. Todos que doarem receberão, via e-mail, uma carta de agradecimento do clube e também concorrerão a produtos referentes a temporada 2019 do clube – isso, de acordo com a faixa de doação que realizarem.

Então, se puder, contribua; se não, compartilhe!