Depois de muita luta durante as etapas de classificação, chega ao fim nesse fim de semana em São José dos Campos o Paulista Sevens juvenil, com três categorias masculinas e uma feminina.

Ao todo, 21 equipes participam nas quatro categorias, com formato de todos contra todos. No M19, o interior vem forte, com três representantes do Vale além do Tornados e Ilhabela. No M17 e no M15, a promessa é de confrontos quentes entre capital e vale com SPAC e Rio Branco fazendo frente para São José, Iguanas e Jacareí no M17 e o combinado São Paulo 7s no M15 ao lado do SPAC. Entre as mulheres, a competição é toda no Vale, com três equipes do Jacareí, refletindo o grande trabalho formativo da equipe, além da tradição joseense e a solidez dos Iguanas, que mesmo de história recente, vem mostrando bom trabalho na base.

Jogos

Sábado, 01 de dezembro de 2018

09h00 – São José X Iguanas M19

09h20 – SPAC X Iguanas M17

09h40 – São José X Jacareí B M15

10h00 – Jacareí A X Jacareí C M15

10h20 – Jacareí X Tornados M19

10h40 – Ilhabela X Iguanas M19

11h00 – Jacareí X Iguanas M17

11h20 – Jacareí B X Jacareí C M15

11h40 – Jacareí A X São Paulo 7s M15

12h00 – São José X Ilhabela M19

12h20 – Jacareí X Iguanas M19

12h40 – SPAC X Iguanas M17

13h00 – São José X Rio Branco M17

13h20 – São José X Tornados M19

13h40 – SPAC X Jacareí B M15

14h00 – São José X São Paulo 7s M15

14h20 – Jacareí X Ilhabela M19

14h40 – Tornados X Iguanas M19

15h00 – SPAC X Rio Branco M17

15h20 – São José X Jacareí M17

15h40 – SPAC X São Paulo 7s M15

16h00 – Jacareí A X Jacareí B M15

16h20 – Tornados X Ilhabela M19

16h40 – São José X Jacareí

Domingo, 02 de dezembro

09h00 – SPAC X Jacareí C M15

09h20 – Jacareí A X Jacareí C M16 Feminino

09h40 – São José X Jacareí B M16 Feminino

10h00 – Jacareí A X São José M15

10h20 – São Paulo 7s X Jacareí C M15

10h40 – Iguanas X Jacareí C M16 Feminino

11h00 – Jacareí A X Jacareí B M16 Feminino

11h20 – SPAC X Jacareí M17

11h40 – Rio Branco X Iguanas M17

12h00 – São José X Iguanas M16 Feminino

12h20 – Jacareí B X São Paulo 7s M15

12h40 – SPAC X São José M15

13h00 – Jacareí B X Jacareí C M16 Feminino

13h20 – Jacareí A X Iguanas M16 Feminino

13h40 – Jacareí X Rio Branco M17

14h00 – SPAC X São José M17

14h20 – São José X Jacareí C

14h40 – São José X Jacareí C M15

15h00 – SPAC X Jacareí A M15

15h20 – Iguanas X Jacareí B M16 Feminino

15h40 – Jacareí A X São José M16 Feminino

16h00 – 3º X 4º M17

16h20 – 1º X 2º M17