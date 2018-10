O Vale do Paraíba está em festa nas categorias de base! Pela primeira vez, os três títulos das categorias de base do estado terminarão o ano na região, com dois deles definidos já nesta semana.

No M19, o São José garantiu o título com uma rodada de antecedência, ao vencer o Iguanas no duelo local por tranquilos 40 a 0 e voltou a levantar a taça, que não vinha desde 2016.

O pack joseense começou forte, anotando os três primeiros tries da partida, com Douglas, Renan e o pilar artilheiro Naassom. Danilo anotou mais um antes do intervalo deixando o São José em vantagem confortável para o segundo tempo, onde seu domínio seguiu, com Renan anotando seu segundo try do dia e Vincent Quirino cruzando para o quinto try do São José sem resposta dos Iguanas. Francisco Pascotti selou a vitória com 5 conversões precisas para festa da torcida.

Na vizinha Jacareí, os time da casa contou com um segundo tempo forte para vencer o Pasteur e assegurar o vice-campeonato. O confronto começou equilibrado com Furst abrindo o placar para o time da casa e Joel Santos diminuindo para os Galinhos, mas Carlos Proença foi matador nos chutes com três penais e uma conversão abrindo 8 pontos no intervalo. A igualdade em campo se manteve em boa parte da segunda etapa, mas os visitantes não tiveram sucesso em encostar no placar, e nos dez minutos finais, o Jacareí assumiu o protagonismo da partida para atropelar com nada menos que 4 tries nos doze minutos finais, selando a boa vitória mesmo finalizando a partida com apenas 13 jogadores em campo.

Campeonato Paulista M19 – Semana 7

Dia 30/09/2018 às 10h – Iguanas 00 X 40 São José

Árbitro: Augusto Cambuzano

Local: C.E. João do Pulo – São José dos Campos, SP

Dia 30/09/2018 às 15h30 – Jacareí 44 X 08 Pasteur

Árbitro: Vinícius Aleixo

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Histórico de campeões

2018 – SÃO JOSÉ

2017 – PASTEUR

2016 – SÃO JOSÉ

2015 – JACAREÍ

2014 – PASTEUR

2013 – PASTEUR (M18)

2012 – SPAC (M18)

Jacareí faz segundo tempo forte para garantir o título M15

O Jacareí venceu seu quarto título nas categorias de base, o primeiro deles no M15, a primeira categoria competitiva do estado e acabou com o sonho do bicampeonato do SPAC/Band, feito só atingido pelo Pasteur, e levou novamente o título para o Vale, que não vinha desde 2014.

Os visitantes mantiveram o sonho vivo durante o primeiro tempo muito equilibrado, encerrado em 7 a 5 para o combinado da capital, mas os pequenos Jacarés reverteram o placar na segunda etapa com três tries não respondidos. A virada começou aos 13′ do segundo tempo com Leonardo cruzando o ingoal e logo depois, Roberto levantou a torcida com mais um try que abriu mais de uma posse de bola de vantagem. O SPAC se abateu e mesmo com um homem a mais na reta final, não conseguiu reverter, e pior, viu o Jacareí consolidar a vitória Angelo Furquim.

Campeonato Paulista M15 – FINAL

Dia 29/09/2018 às 13h30 – Jacareí 26 X 07 SPAC/Band

Árbitro: Guillaume Riberá

Auxiliares de linha: Roger Santesso e Jefferson Santana

4º áribtro: Stephanie Pflamminger

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Histórico de campeões

2018 – JACAREÍ

2017 – SPAC/BAND

2016 – PASTEUR

2015 – PASTEUR

2014 – SÃO JOSÉ

Vale também fará final do M17

Na única categoria ainda em aberto, a decisão terá mais um Clássico Caipira, com São José e Jacareí passando sem dificuldades pelo Ilhabela e Pasteur respectivamente.

No Balneário, os Jacarés começaram forte no primeiro tempo abrindo 17 a 0 com tries de Gabriel, Rafael e Sandro nos primeiros vinte minutos, mas Joel Freire com um penal e Bryan Alvez com um try nos acréscimos, mantiveram os Galos vivos na partida. No entanto a reação dos visitantes não foi adiante no segundo tempo, com Sandro ampliando logo aos 2′ para o Jacareí e garantindo seu hat-trick, junto com outros três tries de André Pires, João Marcelo e Gabriel deixando seu segundo do dia.

Dia 29/09/2018 às 12h00 – Jacareí 53 X 08 Pasteur

Árbitro: Lucas Saccomanno

Auxiliares de linha: Stephanie Pflamminger e Vinícius Aleixo

4º árbitro: Franciele dos Santos

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 29/09/2018 às 16h – São José 51 X 00 Ilhabela

Árbtiro: Rafael Nichioka

Auxiliares de linha: Lucas Saccomanno e Cauã Ricardo

4º árbitro: Marlon Júnior

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP