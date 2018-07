O Vale do Paraíba deu as boas vindas a Rio de Janeiro e Minas Gerais, que retornavam à primeira divisão do Campeonato Brasileira. E as boas vindas foram doloridas, com Jacareí e São José provando que estão entre os grandes favoritos ao título do Super 16 e alguns degraus acima de seus concorrentes do Grupo A. Os Jacarés fizeram 98 x 00 para cima do Guanabara, enquanto os joseenses aplicaram 85 x 06 no BH Rugby, em partidas sem os atletas dos Tupis, que se preparam para viagem à Geórgia nesta semana.

Na próxima rodada, o Jacareí visitará Belo Horizonte e o São José irá ao Rio pegar o Guanabara.

São José implacável

- Continua depois da publicidade -

Jogar em São José dos Campos nunca é fácil. E o BH relembrou isso ao retornar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, da qual estava afastado desde o rebaixamento de 2013. Os primeiros 15 minutos foram de equilíbrio: o São José marcou seu primeiro try com pouco menos de 2 minutos de ação, com Cadi. Mas o BH aproveitou os penais cedidos pelos donos da casa para guardar 6 pontos pelos pés de Ítalo Inforzato.

Mas o São José estava com tudo, sedento por uma grande apresentação, e os tries foram se somando conforme os mineiros iam sentindo fisicamente. O pilar Leonel “Messi” cruzou duas vezes o ingoal, seguido por tries de Pelo (aos 35 anos ainda ajudando muito), Gabriel Assunção e Felipe Rosa, que já colocavam 38 x 06 no marcador. O São José ainda arrancou um penal try e 13 cruzou o in-goal antes do intervalo, abrindo 52 x 06.

No segundo tempo a história foi a mesma e o São José fechou uma maiúscula vitória com tries de 13 outra vez, Johnny Bravo, Feijão, Rivaldo e novamente Cadi, em um total de 12 tries, somados às 8 conversões acertadas por Pancho, selando os 85 x 06 para o gigante do Vale.

Jacarés tem maior vitória do Brasileiro desde 2013



O atual campeão nacional Jacareí começou sua campanha de 2018 enquanto o jogo do São José estava terminando e os Jacarés conseguiram superar a marca dos vizinhos. O domínio paulista foi completo e constante do começo ao fim, com o Guanabara saindo de campo sem nenhum ponto marcado.

Com a posse de bola a seu favor, os campeões correram para 7 tries na primeira etapa, com Jhon, Luck, Jhon de novo, Julião, Luan, Douglas e Drudi. Depois, na volta do intervalo, os Jacarés seguiram na mesma toada e cruzaram o in-goal outras 8 vezes, com tries de Douglas, Luck outra vez, João Fust, Cruz, Estrela, Dudi mais uma vez, Cruz novamente e Loirão, que ainda converteu seu try mesmo sendo terceira linha! Cruz fechou o dia com uma conta larga: 9 conversões. Leo converteu 1 também. 98 x 00 para ninguém botar defeito. Maior placar da primeira divisão nacional desde 2013 (quando o Farrapos fez 104 x 00 e o Pasteur 100 x 00, ambos contra o BH).

Dia 21/07/2018 às 14h00 – São José 85 x 06 BH Rugby

Árbitro: Marcel Santos / Auxiliares de linha: Augusto Cambuzano e Stephanie Pflamminger

Local: CT Ange Guimera – Centro Poliesportivo Fernando Avelino Lopes – São José dos Campos, SP

Dia 21/07/2018 às 15h30 – Jacareí 98 x 00 Guanabara

Árbitro: Cauã Ricardo / Auxiliares de linha: Guilherme de Queiroz e Alexandre Castiglioni

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP