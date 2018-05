A penúltima rodada do Paulista A chega ao fim nesse sábado com dois confrontos no Vale e a definição do primeiro colocado geral da fase de classificação e o direito de jogar em casa as semifinais.

Em Jacareí, o time da casa já está classificado e recebe o SPAC, atualmente na sexta posição e que terá a missão mais difícil na reta final em busca da última vaga nas finais. Apesar do histórico de equilíbrio entre as equipes, os Jacarés venceram os dois últimos confrontos entre as equipes e o momento da equipe é melhor, apesar dos três desfalques que estão servindo a seleção (contra apenas um do SPAC). Um novo triunfo pode deixar a equipe bem posicionada para decidir a vaga em casa na semifinal, mas ainda dependerá de um resultado positivo contra a Poli na rodada final.

Na vizinha São José dos Campos, o São José enfrenta a Poli no duelo dos únicos invictos do Paulista, desfilando campanhas extremamente parecidas, apesar da superioridade politécnica no setor ofensivo e o único ponto na tabela que deixa a Poli na primeira posição. O retrospecto recente também favorece o líder, com duas vitórias e um empate em 2017, mas o São José 2018 é um time bem diferente daquele grupo ainda em formação e será um jogo completamente aberto. Até mesmo nos desfalques as equipes estão em equilíbrio, com quatro jogadores de cada lado convocados para enfrentar a Argentina pelo Sul-Americano na próxima semana.

Campeonato Paulista A – Semana 10

Dia 12/05/2018 às 13h30 – Jacareí X SPAC

Árbitro: Giancarlo Bristot

Auxiliares de linha: Mariano de Goycochea e Tomás de Goycochea

4º árbitro: Erika Weiss

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

- Continua depois da publicidade -

Dia 12/05/2018 às 15h – São José X Poli

Árbitro: Xavier Vouga

Auxiliares de linha: Cauã Ricardo e Regis Dantas

4º árbitro: Stephanie Pflamminger

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

Foto: Denys Flores