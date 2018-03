O Paulista Feminino teve seu pontapé inicial no SPAC neste fim de semana, com a primeira etapa tendo as categorias adulta, M19 e M16.

Entre as juvenis, as disputas intensas premiaram o Jacareí, no M19, no sábado, e o Curitiba, equipe visitante, no M16, no domingo. Já entre as adultas, as favoritas São José, Band Saracens, SPAC e Curitiba alcançaram a grande final, com as joseenses levando a melhor.

O sábado não reservou maiores surpresas, com o grande jogo entre São José e Curitiba acabando com vitória paulista por 19 x 14. As bandeirantinas fecharam a fase de grupos com a melhor campanha, com 125 pontos anotados e nenhum sofrido, seguido de perto pelo SPAC, com 122, que teve nomes tradicionais como USP e Rio Branco pelo caminho. Em um confronto que está se tornando um novo clássico entre as mulheres, o Flamengo-Guarulhos superou o Pasteur nas fase de grupos e viria a bater as galetas mais uma vez no dia seguinte.

No domingo, as quartas de final tiveram placares elásticos mostrando que ainda há uma diferença técnica grande entre as equipes de projeção nacional e as equipes do segundo escalão, deixando clássicos nacionais para as semifinais.

No primeiro dos grandes duelos, o São José se impôs por 15 x 00 sobre o SPAC, ao passo que o Band Saracens, na sequência, derrotou o convidado Curitiba em um jogão de 17 x 07. As Touritas acabaram depois caindo na decisão do 3º posto para as anfitriãs, em uma vitória de 24 x 21 do SPAC.

Nas disputas das taça menores, o São José B, composto pela equipe juvenil do Vale, derrotou o Rio Branco pela Taça Prata, 22 x 14, mostrando o poderio do elenco valeparaibano e o potencial da nova geração joseense, ao passo que na Taça Bronze deu Guarulhos sobre o Taubaté, 12 x 00, depois de vitórias sobre Pasteur e Iguanas respectivamente.

Na decisão, São José e Band Saracens produziram o espetáculo esperado, com as joseenses indo ao intervalo vencendo por apenas 5 x 0. A intensidade dos dois lados se manteve até o final e cada equipe mostrando o alto nível da pré-temporada para chegar na decisão. Com um try para cada lado na etapa final, o título ficou uma vez mais nas mãos das joseenses com vitória por 12 a 5.

A segunda etapa acontecerá nos dias 19 e 20 de maio.

Circuito Paulista Feminino de Sevens – etapa 1

Dias 17 e 18/03/2018 a partir das 9h

Local: SPAC – São Paulo, SP

Sábado, 17 de março, a partir das 10h20

10h20 – Curitiba 28 x 05 Leoas – M19

10h40 – Pasteur 07 x 17 Guarulhos

11h00 – São José 19 x 14 Curitiba

11h20 – Piratas 22 x 07 Iguanas

11h40 – Band Saracens 34 x 00 São José B

12h00 – Leoas 00 x 15 Jacareí – M19

12h20 – USP 20 x 00 Taubaté

12h40 – SPAC 45 x 00 Rio Branco

13h00 – Pasteur 00 x 43 Curitiba

13h20 – São José 27 x 07 Guarulhos

13h40 – Curitiba 15 x 15 Jacareí – M19

14h00 – Piratas 10 x 24 São José B

14h20 – Band Saracens 48 x 00 Iguanas

14h40 – USP 12 x 28 Rio Branco

15h00 – SPAC 32 x 00 Taubaté

15h20 – Jacareí 27 x 00 Curitiba – M19

15h40 – São José 44 x 00 Pasteur

16h00 – Guarulhos 00 x 40 Curitiba

16h20 – Band Saracens 43 x 00 Piratas

16h40 – Iguanas 00 x 22 São José B

17h00 – USP 00 x 45 SPAC

17h20 – Taubaté 07 x 33 Rio Branco

Grupo A: 1 São José, 2 Curitiba, 3 Guarulhos, 4 Pasteur

Grupo B: 1 Band Saracens, 2 São José B, 3 Piratas, 4 Iguanas

Grupo C: 1 SPAC, 2 Rio Branco, 3 USP, 4 Taubaté

Domingo, 18 de março, a partir das 8h20

08h20 – Rio Branco 00 x 29 Curitiba – M16

08h40 – Jacareí 10 x 07 São José – M16

09h00 – 3º x 6º – Quartas Ouro – São José 26 x 05 Rio Branco

09h20 – 2º x 7º – Quartas Ouro – SPAC 31 x 00 USP

09h40 – 4º x 5º – Quartas Ouro – Curitiba 36 x 00 São José B

10h00 – 1º x 8º – Quartas Ouro – Band Saracens 37 x 00 Piratas

10h20 – Curitiba 36 x 00 Iguanas – M16

10h40 – São José 45 x 00 Rio Branco – M16

11h00 – Semi Bronze – Guarulhos 07 x 05 Pasteur

11h20 – Semi Bronze – Taubaté 21 x 12 Iguanas

11h40 – Semi Prata – Rio Branco 00 x 05 USP

12h00 – Semi Prata – São José B 24 x 05 Piratas

12h20 – Iguanas 05 x 32 Jacareí – M16

12h40 – São José 00 x 05 Curitiba – M16

13h00 – Semi Ouro – São José 15 x 00 SPAC

13h20 – Semi Ouro – Curitiba 07 x 17 Band Saracens

13h40 – Disputa de 11º – Pasteur 12 x 00 Iguanas

14h00 – São José 57 x 00 Iguanas – M16

14h20 – Jacareí 22 x 07 Rio Branco – M16

14h40 – Final Bronze – Guarulhos 12 x 00 Taubaté

15h00 – Disputa de 7º – Rio Branco 07 x 21 Piratas

15h20 – Final Prata – USP 14 x 22 São José B

15h40 – Curitiba 14 x 07 Jacareí – M16

16h00 – Rio Branco 31 x 00 Iguanas – M16

16h20 – Disputa de 3º – SPAC 24 x 21 Curitiba

16h40 – Final OURO – São José 12 x 05 Band Saracens

Classificação final da etapa:

Adulto: 1 São José, 2 Band Saracens, 3 SPAC, 4 Curitiba, 5 São José B, 6 USP, 7 Piratas, 8 Rio Branco, 9 Flamengo de Guarulhos, 10 Taubaté, 11 Pasteur, 12 Iguanas;

M19: 1 Jacareí, 2 Curitiba, 3 Leoas

M16: 1 Curitiba, 2 Jacareí, 3 São José, 4 Rio Branco, 5 Iguanas

Adulto

Equipe Cidade Pontuação geral Etapa 1 (17-18/03) Etapa 2 (19-20/05) Etapa 3 (09-10/06) Placares aqui Placares Placares São José São José dos Campos 25 25 Band Saracens São Paulo 21 21 SPAC São Paulo 18 18 São José "B" São José dos Campos 12 12 USP São Paulo 10 10 Piratas Americana 8 8 Rio Branco São Paulo 6 6 Flamengo de Guarulhos Guarulhos 5 5 Taubaté Taubaté 4 4 Pasteur São Paulo 3 3 Iguanas São José dos Campos 2 2

1º lugar = 25 pontos / 2º = 21 pts / 3º = 18 pts / 4º = 15 pts / 5º = 12 pts / 6º = 10 pts / 7º = 8 pts / 8º = 6 pts / 9º = 5 pts / 10º = 4 pts / 11º = 3 pts / 12º = 2 pts / 13º = 1 pt ;



- Equipes convidadas não pontuam;

Juvenis

Equipe Cidade Pts Etapa 1 (17-18/03) Etapa 2 (19-20/05) Etapa 3 (09-10/06) M19 Placares aqui Placares Placares Jacareí Jacareí 25 25 Leoas de Paraisópolis São Paulo 18 18 M16 Jacareí Jacareí 21 21 São José São José dos Campos 18 18 Rio Branco São Paulo 15 15 Iguanas São José dos Campos 12 12

1º lugar = 25 pontos / 2º = 21 pts / 3º = 18 pts / 4º = 15 pts / 5º = 12 pts / 6º = 10 pts / 7º = 8 pts / 8º = 6 pts / 9º = 5 pts / 10º = 4 pts / 11º = 3 pts / 12º = 2 pts / 13º = 1 pt;



- Equipes de outros estados não pontuam;