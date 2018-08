A vítima da vez foi o Jacareí, em mais um Clássico Caipira na base. Como em todos os confrontos envolvendo joseenses e Jacarés, a tônica da partida foi o equilíbrio e o jogo rápido e ofensivo, que produziu dois tries para o time da casa ainda no início, com os artilheiros vindo do pack de forwards, Naassom e Jonas Darc. O São José começou forte também no segundo tempo e ampliou com Henrique Rocha. O Jacareí levou o jogo para o campo de ataque, mas sem conseguir furar a defesa adversária, teve que se contentar com dois penais de Carlos Rafael, encurtando a distância no placar, mas o dia era dos avançados do São José, que voltaram a cruzar o ingoal adversário com Jonas e Gabriel Carneiro, selando a vitória.

Em São Paulo, o Pasteur se recuperou da derrota em casa na rodada anterior ao vencer o Iguanas, depois de um primeiro tempo disputado finalizado em apenas 14 a 5 onde a equipe ainda segurou uma situação de desvantagem numérica no primeiro tempo, após cartão amarelo. No segundo tempo, a experiência dos Galinhos falou mais alto, e a intensidade do jogo foi impossível do Iguanas segurar, com Renato Santos puxando a fila de cinco tries anotados pelos franceses, encerrando a contagem em 41 a 5.

Campeonato Paulista M19 – Semana 4

Dia 25/08/2018 às 12h – Pasteur 41 X 05 Iguanas

Árbitro: Natasha Olsen

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 26/08/2018 às 12h – São José 29 X 06 Jacareí

Árbitro: Cauã Ricardo

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP