O Centro Esportivo João do Pulo em São José dos Campos foi o local escolhido para receber a etapa decisiva do Paulista Sevens nas categorias juvenis (M15, M17 e M19) nos próximos dias 1 e 2 de dezembro. O evento terá organização conjunta do Iguanas e FPR e encerra com chave de ouro uma temporada de muito êxito para as categorias de base do estado, que registrou recorde de participantes em todos os seus campeonatos.

São esperados mais de 400 atletas das três categorias em jogo, todos disputando a premiação dos três melhores colocados e para o melhor jogador em cada categoria.

Abaixo, a lista de clubes que podem participar da etapa final

M15

1. SPAC

2. Jacareí

3. São José

4. Leões

5. Ilhabela

6. Jacareí B

7. Pasteur

8. São Paulo 7s

Em espera: Cougars

M17

1. SPAC

2. São José

3. Jacareí

4. Rio Branco

5. Piratas/ Lechuza

6. Jacarei B

7. Pasteur

8. Iguanas

Em espera: Ilhabela, Band/ São Roque/ Pira

M19

1. São José

2. Jacareí

3. Pasteur

4. Jacareí B

5. Tornados

6. Uberlândia

7. São José B

8. Guanabara

Em espera: Ilhabela, Rio Branco, Iguanas, Band/ São Roque/ Pira

INFORMAÇÕES

ALOJAMENTO

EE Prof. Joaquim Andrade Meirelles

Endereço: R. Maranduba, 131 – Jardim Satélite

ALIMENTAÇÃO

Frutas (maçã e banana)

Água (6 garrafas por equipe/ dia + bebedouro para encher)

TERCEIRO TEMPO

Ao final do primeiro dia será organizado um terceiro tempo para as equipes (pão com linguiça e suco)

INSCRIÇÕES

R$300 – 15 atletas por equipe (12 por súmula)

CONTATO:

gabriel.cenamo@fprugby.org.br / pedro.raposo@fprugby.org.br / emmanuel.armagnat@fprugby.org.br