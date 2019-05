A elite do Campeonato Paulista de Rugby vai chegando na reta final, e nesse fim de semana conhecemos mais um semifinalista antecipado, mas a briga pelas duas vagas restantes ganharam um novo elemento em uma rodada boa para os visitantes.

No muito esperado Clássico Caipira, a partida começou quente mas os joseenses foram os primeiros a subir ao ataque, e não deixaram passar a oportunidade de pontuar com Pancho em penal frontal e o Jacareí nivelou a partida rapidamente tendo duas chances para virar, mas a defesa do São José neutralizou as duas oportunidades e contou com erros do Jacareí para se manter em vantagem e Pancho ampliou logo depois, mas a resposta veio com estilo, um chute do meio de campo de Léo Ceccarelli que manteve os visitantes muito próximos. A disputa se manteve muito equilibrada até a exclusão de Gutão, que celebrava seu jogo de número 100 e o São José aproveitou muito bem, guardando dois tries, primeiro com Diego, rompendo pela defesa dos Jacarés pela direita e nos minutos finais, com Gabriel voando meio campo em mais um turnover provocado pela boa defesa do São José, fechando a etapa em 18 a 3 no primeiro tempo.

No segundo tempo, a partida se tornou mais truncada, com grande parte das ações rolando na intermediária. Cientes de que esse cenário somente favorecia o adversário, o Jacareí tratou de usar suas armas para voltar para a partida e Léo Ceccarelli incendiou a partida com mais três penais, que reduziram a vantagem joseense a apenas 6 pontos. A torcida sentiu o momento e passou a apoiar ainda mais o São José, e se os ataques não responderam, Pancho guardou mais dois penais que restauraram a tranquilidade para o time da casa, que administrou a vantagem até o fim da partida, mantendo sua invencibilidade da competição e garantindo a vaga antecipada para a próxima fase.

Tornados vence bem em casa e sonha com um lugar na semifinal

Jogando em casa, o Tornados começou muito forte diante do Band, em duelo para fugir do rebaixamento de vez, e depois de um início equilibrado com um try para cada lado por Sandrinho e Saraiva, os Laranjas se impuseram e abriram vantagem no primeiro tempo, com dois tries de Yuri e Thiago garantindo o ponto extra ainda na primeira etapa complementada com outros 8 pontos de conversões.

No segundo tempo, foi a vez de Maiki ampliar para o time da casa e deixar a vitória encaminhada, mas o Band não desistiu da partida e foi buscar a reação, com tries de Gudem, Barba e JP garantindo ao menos o ponto extra, mas a vantagem do Tornados era boa e Sandrinho estava em mais um dia inspirado, e somou mais três penais, mantendo uma distância segura no placar, que se manteve até o final da partida e deixou o clube de Indaiatuba a apenas 5 pontos do G4 com duas rodadas a serem disputadas. A vitória ainda significou uma marca inédita na Série A: pela primeira vez um time recém-promovido venceu dois jogos na mesma temporada.

Na próxima rodada, o destaque fica para Poli e São José que se enfrentam na capital para definir o líder da primeira fase, mas tem muita coisa em jogo ainda. O Tornados enfrenta o SPAC e pode entrar de vez na briga pela classificação se o Jacareí perder para o Pasteur. O Templários enfrenta o Band Saracens e se não vencer, dá adeus à Série A.

Campeonato Paulista A – Semana 8

Dia 11/05/2019 às 15h – Tornados 44 X 28 Band Saracens

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha:João Pantano e João Freite

4º árbitro: Otávio Costa

Local: Campo Municipal – Indaiatuba, SP

Dia 11/05/2019 às 17h – São José 24 X 12 Jacareí

Árbitro:Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Regis Dantas e Lucas Saccomanno

4º árbitro: Marcos Saccomanno

Local: Estádio Martins Pereira – São José dos Campos

Classificação



Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Poli São Paulo 25 5 5 0 0 5 0 358 16 342 São José São José dos Campos 24 5 5 0 0 4 0 350 51 299 Pasteur São Paulo 17 5 3 0 2 4 1 266 82 184 Jacareí Jacareí 15 5 3 0 2 3 0 229 81 148 Tornados Indaiatuba 10 5 2 0 3 2 0 146 201 -55 Band Saracens São Paulo 6 5 1 0 4 1 1 58 376 -318 SPAC São Paulo 5 5 1 0 4 1 0 60 252 -192 Templários São Bernardo do Campo 0 5 0 0 5 0 0 23 428 -405

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º ao 4º colocado = Classificação às Semifinais;

- 7º colocado = Repescagem de Rebaixamento/Promoção contra o vice campeão do Paulista B;

- 8º colocado = Rebaixamento