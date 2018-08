Clássico Caipira fazendo ferver o Super 16! Nesse sábado, o Grupo A foi movimentado pelo jogo de volta do clássico entre São José e Jacareí com os joseenses tendo desta vez o mando de jogo e a vitória. Porém, os 18 x 17 não foram suficientes para darem a liderança ao Sanja, que ainda está atrás dos Jacarés na classificação geral, por conta do bônus defensivo.

No outro embate da chave, o Guanabara triunfou sobre o BH Rugby, 29 x 16, em mais uma partida válida pela Taça Igor Konovaloff, deixando os mineiros como os únicos que não somaram pontos até aqui na competição.

No dia 25, o Jacareí receberá o BH e o São José receberá o Guanabara. Vitórias paulistas confirmarão os classificados às quartas de final.

São José vence, mas Jacareí lidera

O maior clássico da atualidade no rugby nacional? É possível! O Clássico Caipira fez ferver o Vale do Paraíba no último dia 18, com São José e Jacareí munidos de seus Tupis, e o São José conseguiu uma vitória suada por 18 x 17.

O jogo começou com Moisés Duque arrematando o primeiro penal a favor dos joseenses para abrir o placar no Campo dos Alemães, aos 9′. Leo Ilha devolveu 10 minutos mais tarde na mesma moeda e o Jacareí cresceu, com Gutão cravando o primeiro try do jogo aos 26′ para os visitantes. Rafael Goes levou amarelo e deixou os Jacarés com um a menos logo na sequência, mas mesmo assim foi o Jacareí que pontuou de novo, punindo os penais cedidos pelo São José. Leo chutou 2 penais mais e os campeões nacionais de 2017 foram ao intervalo na frente, 14 x 03.

O segundo tempo teve outro enredo, com o São José melhor e aproveitando suas primeiras chances. Aos 58′, os avançados do Sanja falaram mais alto e Naassom rompeu para o primeiro try dos anfitriões. O jogo seguiu equilibrado e os espaços aumentaram quando cada time recebeu um amarelo aos 60′. Com mais campo, o São José que foi mais eficiente e, aos 68′, o time da casa virou o marcador com Breno sendo decisivo cravando o segundo try dos donos da casa. Emoção pura e virada, 15 x 14.

O fim foi de tirar o fôlego e Leo virou o marcador com penal para o Jacareí faltando 2 minutos para o fim. Mas, no lance final, foi a vez dos Jacarés pecarem na disciplina e entregarem o penal decisivo para Moisés garantir o triunfo do São José. 18 x 17, dignos de clássico.

Guanabara domina a Taça Igor Konovaloff

Já no Rio de Janeiro o Guanabara manteve a chama da esperança acesa ao vencer o BH Rugby por 29 x 16.

O embate na Ilha do Fundão começou com troca de penais entre Zunto, do BH, e Caio, do Guana, e o primeiro try saiu logo depois na velocidade de Vinny para o time carioca. Ito reduziu para o BH com penal, mas o Guanabara foi superior e Hulk, antes do intervalo, cravou o segundo try dos mandantes, colocando 17 x 06 na pausa.

No segundo tempo, Thiago recebeu amarelo deixando o Guana com um homem a mais e os mineiros aproveitaram e arrancaram seu primeiro try, com Beré, aos 18′, flertando com uma reação e equilibrando as ações. Porém, o prejuízo foi só esse para os cariocas. Recomposta, o Guanabara foi para cima e marcou novo try com Dinho. Chico respondeu com o try que dava esperanças ao BH de sair de campo com um bônus, mas no lance final David marcou o try do bônus ofensivo carioca decretando o 29 x 16.

Resultados

Dia 18/08/2018 às 15h00 – São José 18 x 17 Jacareí

Árbitro: Xavier Vouga

Local: CT Ange Guimera – Centro Esportivo Feranando Avelino Lopes – São José dos Campos, SP

Dia 18/08/2018 às 15h30 – Guanabara 29 x 16 BH Rugby

Árbitro: Régis Dantas

Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ