Os atletas de São Paulo têm um último compromisso antes das férias e vale o domínio do estado no Seven a side nacional, com a realização do Brasileiro Junior de Sevens, que acontece durante o tradicional SPAC Lions no próximo fim de semana, na capital paulista e será disputado nas categorias M16 e M18 masculina e feminina.

Os Paulistas vem de títulos em todas as categorias desde 2016 e o predomínio do estado se estende até 2014 no M18 masculino e desde 2013 entre as mulheres. Com apenas uma equipe por estado em 2018, a comissão técnica formou um grupo muito forte com atletas de todas as regiões do estado, muitos deles retornando do Sul-Americano que aconteceu na última semana, e a expectativa é de grandes jogos. Em todas as categorias, as equipes se enfrentarão em turno único, todas contra todas, premiando a regularidade nos jogos.

Confira a escalação e convocamos toda torcida a apoiar nossos atletas!

M18 – Masculino

GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA – JACAREÍ

JOÃO VITOR NEVES – JACAREÍ

GABRIEL RODRIGUES – JACAREÍ

GABRIEL CORRÊA – JACAREÍ

MATHEUS LUCIANO – JACAREÍ

BRYAN ALVES SANTOS – PASTEUR

JOEL FREIRE DOS SANTOS – PASTEUR

NAUAN RODRIGUES – ILHABELA

CARLOS RAFAEL – JACAREÍ

JOÃO GUSTAVO LUZ – SPAC

GABRIEL BRITO – IGUANAS

LUCAS SPAGO – PASTEUR

JONAS DARC FIGUEREDO – SÃO JOSÉ

GABRIEL CARNEIRO – SÃO JOSÉ

M18 – Feminino

AGATHA CRISTINA DANIEL – JACAREÍ

ANA BEATRIZ FONSECA – LEOAS DE PARAISÓPOLIS

ANNA CAROLINE – SÃO JOSÉ

ARIELLY MEDEIROS – JACAREÍ

FERNANDA LOBATO PASTERNACK – ABC

GIOVANNA OLIO – SPAC

GIULIA RODRIGUES MOTTA – JACAREÍ

KARINA RIBEIRO BORGES – LEOAS DE PARAISÓPOLIS

LAURA VITÓRIA DE JESUS – LEOAS DE PARAISÓPOLIS

NICOLY GONÇALVES – RUGBY USP FEMININO

RYANNE SIQUEIRA DE SOUSA – LEOAS DE PARAISÓPOLIS

SILVANA OLIVEIRA ALVES – LEOAS DE PARAISÓPOLIS

THAUANY DRUDI – JACAREÍ

M16 – Masculino

JOÃO MARCELO – JACAREÍ

ANDRÉ INÁCIO BRANDÃO – JACAREÍ

THIAGO GUIMARÃES – JACAREÍ

SANDRO SEVERINO – JACAREÍ

RODRIGO SANTOS – JACAREÍ

JUAN CARRIEL – JACAREÍ

LEONARDO SOARES – JACAREÍ

LORENZO FERRAMOLA – SPAC

JOÃO AMARAL – SPAC

LEONARDO FERRAMOLA – SPAC

ALISSON PABLO – SPAC

MATHEUS MARTINS – SÃO JOSÉ

MATHEUS MOREIRA – SÃO JOSÉ

MAIKI GUSTAVO LEMES DOS SANTOS – PASTEUR

M16 – Feminino

MARIA CLARA DE MORAES PEREIRA – JACAREÍ

PAOLA HELOÍSA RABELO DA SILVA – SÃO JOSÉ

KALY YARA ALMEIDA DELGADO QUIRINO

ÁGATHA SAPHÁ CINTRA DA SILVA – IGUANAS

SAMARA CRISTINA DE SOUZA – SÃO JOSÉ

GABRYELLE FRANÇA DE OLIVEIRA – JACAREÍ

EMILY CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA – JACAREÍ

NÁDIA KIMBERLY FONSECA RIBEIRO – SÃO JOSÉ

MIRELLA CRISLAINE BERNARDO DO PRADO – JACAREÍ

ALLÍCIA ISABEL CAETANO REZENDE DO NASCIMENTO – JACAREÍ

DENISE SAMARA DA SILVA – SÃO JOSÉ

GIOVANA OLEGÁRIO RODRIGUES – JACAREÍ

RAÍSSA VITÓRIA ANDRAUS SOUZA – JACAREÍ

ROSANA CAMPOS DOS SANTOS – IGUANAS