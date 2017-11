Nesse fim de semana o CEU Meninos na capital Paulista e o Estádio Municipal de Bragança Paulista foram os palcos escolhidos para dois festivais simultâneos, um fato inédito que mostra resultados não somente na crescente participação dos alunos , mas também no engajamento cada vez maior de escolas e professores ao projeto pedagógico da Associação HURRA! e sua capacidade de gestão e organização de eventos.

Em São Paulo, nada menos do que 450 crianças participaram da primeira edição do Festival de Rugby Infantil, dedicado exclusivamente às crianças até 11 anos (até o 5º ano do ensino fundamental) em um dia ensolarado e com muita diversão, que ficou ainda mais especial com a presença das categorias de base do Rio Branco, o time feminino do ABC Rugby e a equipe principal do Templários de São Bernardo, demonstrando algumas das técnicas das principais formações do Rugby. Não demorou até que os alunos se animassem e tentarem eles mesmos realizar formações do jogo de contato como “scrums” e “lineouts”.

Na cidade de Bragança Paulista, as atividades aconteceram no Estádio Municipal, e a presença do Vice Prefeito, e os Secretários Municipais de Educação e de Esporte, são demonstração que a comunidade local realmente abraçou o esporte. A participação de mais de 130 crianças dos jogos representou a adesão de mais de 90% das escolas da rede, e fica agora o compromisso para os organizadores para que no próximo evento a participação seja de todos os alunos praticantes.

Os festivais e os trabalhos ainda não terminaram em 2017. A cidade de Sorocaba receberá seu último evento do Projeto Viva Rugby na próxima quinta feira (29/11) no Centro Esportivo Pitico, enquanto na capital paulista teremos a última etapa do Festival de Rugby Infantil, a 14ª edição do Festival Esportivo e do Convívio e o InterCEUs, colocando alunos de toda cidade em campo para mostrar tudo o que aprenderam ao longo de um ano intenso de estudo e de muitas aulas de Rugby.

- Continua depois da publicidade -

Foto: Dany Lima